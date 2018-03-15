بالصورة.. مصر تحتفل بذكرى طرد اليهود

15 مارس 2018 - 06:31 م

سفراء ودبلوماسيون يشربون أنخاب العيد ويتناولون وجبته ويقرأون التوراة



وزير الإسكان الإسرائيلي: الفصح عيد تحرر اليهود من عبودية مصر

منظمة «إسرائيل بروجيكت»: فخورون بتقاسم العيد والتقاليد مع سفراء بارزين

قالت القناة السابعة العبرية، إن نحو 70 سفيرًا ودبلوماسيًا بارزًا من 40دولة حول العالم من بينها مصر شاركوا مساء الأربعاء في الاحتفال بعيد الفصح اليهودي، بفندق "كارلتون" بتل أبيب، تحت رعاية وإشراف منظمتي "الكونجرس اليهودي العالمي"، و"ذي إسرائيل بروجيكت.

وأضافت أن "الاحتفال تضمن قراءة من كتب (التوراة) والجزء الخاص بخروج النبي موسى من مصر مع بني إسرائيل، وتناول المشاركون وجبة من أطعمة العيد التقليدية، وهو الاحتفال الذي يجرى للعام الثالث على التوالي ويتزامن مع الذكرى الـ70 لقيام دولة إسرائيل".

وأشارت إلى أن "من بين المشاركين كانوا سفراء الأرجنتين وبلجيكا وبلغاريا والفلبين وكوستاريكا، ولاتفيا، وجمهورية الدومينيكان، كذلك شارك مندوبون دبلوماسيون بارزيون من سفارات مصر والولايات المتحدة والنمسا والصين وإيطاليا ورومانيا وغيرها".

وتابعت: "خلال الحدث، شرب عدد من الضيوف أنخاب العيد وباركوا المشاركين، وكان من بين الموجودين يوآف جالانت وزير الإسكان الإسرائيلي الذي هنأ الحاضرين قبل مغادرته".

وقال الوزير: "الفصح هو عيد الحرية، الشعب اليهودي خرج من مصر وتحرر من العبودية، قبل 70 عاما حصلت إسرائيل على استقلالها ومنذ هذا الوقت لدينا القدرة على الدفاع عن شعبنا بنفسنا، وبهذا الأمر نفتخر".

وتوجه إلى المشاركين بالاحتفال قائلاً: "نستضيفكم اليوم هنا آملين في دعمكم لفكرة السلام والحرية في أرجاء العالم".

وأضافت القناة أن "الاحتفال شهد حضور روبرت زينجر مدير عام منظمة (الكونجرس اليهودي العالمي)، ورئيس فرعها بإسرائيل جادي أريئيلي، ومدير منظمة (ذي إسرائيل بروجيكت) جوش بلوك ورئيسها آلن مائير".

ونقلت عن أريئيلي قوله: "الكونجرس اليهودي العالم في إسرائيل سعيد باستضافة السفراء والدبلوماسيين المبجلين من أنحاء العالم، وذلك ليشاركوا في وجبة عيد الفصح، الحديث يدور عن حدث احتفالي هدفه إعطاء مذاق صغير من الثقافة اليهودية، وفي أجواء عيد الفصح والطعام والعادات ، حدث اتصال مذهل بين مبعوثي العالم والتقاليد اليهودية".

من جانبه، قال ليئور فينطروف -القيادي بمنظمة ذي إسرائيل بروحيكت-: "نحن فخورون بتقاسم تقليد عيد الفصح الرائع مع سفراء بارزين من أرجاء الدنيا وتعريفهم بالتقاليد والثقافة اليهودية الإسرائيلية".