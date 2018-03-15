  • الخميس 15 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
رامي جان

رامي جان لـ«الإخوان»:« يا أنا.. يا أنتم»

رئيس البرتغال يستقبل شيخ الأزهر بحفاوة بالغة

بالصور.. رئيس البرتغال يستقبل شيخ الأزهر بحفاوة بالغة

احتفال بعيد الفصح اليهودي، بفندق "كارلتون" بتل أبيب

بالصورة.. مصر تحتفل بذكرى طرد اليهود

السيسى وأردوغان

«أردوغان» المنافس الحقيقي لـ«السيسي»

الرئيس السيسي في لقطة من الحوار

ساندرا نشأت تواجه«السيسي» بأسئلة جريئة

ترامب وتيلرسون

سر إقالة الرئيس الأمريكي لـ«تيلرسون»

بن تيمية

عندما احتفل «عبدالناصر» بـ «ابن تيمية»

السيسي

«السيسى» لكأس العالم: «هنجيبك»

وفد أمني مصري في غزة

مصر أبلغت «حماس» هذا التحذير الخطير

انهيار عقار

مصرع 12 شخصًا في انهيار عقار بالقليوبية

بالصورة.. مصر تحتفل بذكرى طرد اليهود

عرب وعالم

احتفال بعيد الفصح اليهودي، بفندق "كارلتون" بتل أبيب
احتفال بعيد الفصح اليهودي، بفندق "كارلتون" بتل أبيب

محمد محمود

أخبار متعلقة
#

بالصور.. مهرجان رياضي لفرق جمعية المحاربين القدماء

#

12 حاخاماً يزورون ضريح "أبو حصيرة"

#

ماذا يعنى متحف الآثار اليهودية في القاهرة ؟!

#

بث مباشر.. الرئيس يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوى

إسرائيل

مصر

تل ابيب

عيد الفصح

سفراء ودبلوماسيون يشربون أنخاب العيد ويتناولون وجبته ويقرأون التوراة

وزير الإسكان الإسرائيلي: الفصح عيد تحرر اليهود من عبودية مصر

منظمة «إسرائيل بروجيكت»: فخورون بتقاسم العيد والتقاليد مع سفراء بارزين

قالت القناة السابعة العبرية، إن نحو 70 سفيرًا ودبلوماسيًا بارزًا من 40دولة حول العالم من بينها مصر شاركوا مساء الأربعاء في الاحتفال بعيد الفصح اليهودي، بفندق "كارلتون" بتل أبيب، تحت رعاية وإشراف منظمتي "الكونجرس اليهودي العالمي"، و"ذي إسرائيل بروجيكت.

وأضافت أن "الاحتفال تضمن قراءة من كتب (التوراة) والجزء الخاص بخروج النبي موسى من مصر مع بني إسرائيل، وتناول المشاركون وجبة من أطعمة العيد التقليدية، وهو الاحتفال الذي يجرى للعام الثالث على التوالي ويتزامن مع الذكرى الـ70 لقيام دولة إسرائيل".

وأشارت إلى أن "من بين المشاركين كانوا سفراء الأرجنتين وبلجيكا وبلغاريا والفلبين وكوستاريكا، ولاتفيا، وجمهورية الدومينيكان، كذلك شارك مندوبون دبلوماسيون بارزيون من سفارات مصر والولايات المتحدة والنمسا والصين وإيطاليا ورومانيا وغيرها".

وتابعت: "خلال الحدث، شرب عدد من الضيوف أنخاب العيد وباركوا المشاركين، وكان من بين الموجودين يوآف جالانت وزير الإسكان الإسرائيلي الذي هنأ الحاضرين قبل مغادرته".

وقال الوزير: "الفصح هو عيد الحرية، الشعب اليهودي خرج من مصر وتحرر من العبودية، قبل 70 عاما حصلت إسرائيل على استقلالها ومنذ هذا الوقت لدينا القدرة على الدفاع عن شعبنا بنفسنا، وبهذا الأمر نفتخر".

وتوجه إلى المشاركين بالاحتفال قائلاً: "نستضيفكم اليوم هنا آملين في دعمكم لفكرة السلام والحرية في أرجاء العالم".

وأضافت القناة أن "الاحتفال شهد حضور روبرت زينجر مدير عام منظمة (الكونجرس اليهودي العالمي)، ورئيس فرعها بإسرائيل جادي أريئيلي، ومدير منظمة (ذي إسرائيل بروجيكت) جوش بلوك ورئيسها آلن مائير".

ونقلت عن أريئيلي قوله: "الكونجرس اليهودي العالم في إسرائيل سعيد باستضافة السفراء والدبلوماسيين المبجلين من أنحاء العالم، وذلك ليشاركوا في وجبة عيد الفصح، الحديث يدور عن حدث احتفالي هدفه إعطاء مذاق صغير من الثقافة اليهودية، وفي أجواء عيد الفصح والطعام والعادات ، حدث اتصال مذهل بين مبعوثي العالم والتقاليد اليهودية".

من جانبه، قال ليئور فينطروف -القيادي  بمنظمة ذي إسرائيل بروحيكت-: "نحن فخورون بتقاسم تقليد عيد الفصح الرائع مع سفراء بارزين من أرجاء الدنيا وتعريفهم بالتقاليد والثقافة اليهودية الإسرائيلية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
جمال سلطان

حكاية شيخ الإمارات على الجفري في مصر؟!

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» د. محمد مرسي الشيخ: لا أنسى ذكرياتي مع هؤلاء
» "حسني مبارك" يعزي نجل "سمير زاهر"
» الإفراج عن 639 سجينًا بمناسبة أعياد الشرطة
» تحذير من الـ«فيفا» ضد إسرائيل
» تجديد حبس 6 متهمين من "كتائب حسم"
» «الخطيب» و«آل شيخ» يتقدمان ببلاغ ضد«مرتضى»
» سجن سائحة 6أشهر بعد اعتدائها على أمين شرطة
» بالفيديو.. «كالديرون» يقود الإسماعيلي للفوز على بتروجت
» وفاة تلميذ ابتدائي في "طابور" الوجبة المدرسية
» تأجيل محاكمة ضابط وأمين شرطة المتهمين بقتل «عفروتو»
» 24 مارس.. نظر طعن المتهمين بأحداث مطاي بالمنيا

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عشاء

    07:38 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي