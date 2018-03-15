بالصور.. رئيس البرتغال يستقبل شيخ الأزهر بحفاوة بالغة

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رئيس البرتغال يستقبل شيخ الأزهر بحفاوة بالغة
رئيس البرتغال يستقبل شيخ الأزهر بحفاوة بالغة

فتحي مجدي

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رئيس البرتغال

«دي سوزا»:

العقلاء والمنصفون في العالم يعولون كثيرا على دور الأزهر في نشر السلام

الطيب: مستعد لدعم نموذج التعايش الناجح في البرتغال

قوبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بحفاوة بالغة من الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، لدى استقباله اليوم بمقر الرئاسة في لشبونة.

ورحب "دي سوزا" بالطيب في بداية اللقاء، وقال: "أنا سعيد جدًا بوجودك معنا في البرتغال، وأرجو أن تشعر أنك في بلدك وبين أصدقائك".

وأوضح أن البرتغال تعتز بالحضارة الإسلامية باعتبارها إحدى مكونات الإرث التاريخي للبرتغال، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون مع الأزهر، والاستفادة من جهوده وخبراته في دعم قيم الاعتدال والتعايش.

وشدد على أن "العقلاء والمنصفين في العالم يعولون كثيرًا على صوت الحكمة والاعتدال الذي يمثله الأزهر، من خلال منهجه الوسطي المنفتح، ويقدرون الجهد الذي يبذله شيخ الأزهر البروفسير الطيب من أجل ترسيخ مبادئ الحوار وقبول الآخر، والتصدي للأفكار المتطرفة ودعوات الكراهية".

وأشار الرئيس البرتغالي إلى أنه سوف يزور مصر قريبا ويرغب أن يزور شيخ الأزهر والجامع الأزهر وجامعة الأزهر العريقة.

من جانبه، قال الطيب، إن "الأزهر الشريف يعمل على تعزيز التواصل الفعال بين أتباع مختلف الأديان والثقافات، وتعميق الحوار بين الشرق والغرب بما يسهم في ترسيخ السلام".

وأضاف: "دائمًا ما يدعو المسلمين في الغرب إلى الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم، وأن يكونوا جزءا فاعلًا في هذه المجتمعات، مشيدا بالنموذج الناجح الذي تمثله البرتغال في هذا السياق".

وأعرب الطيب عن استعداد لمزيد من التعاون مع البرتغال، بما يصون ويعمق حالة السلام المجتمعي التي تتميز بها، مشيرًا إلى أن الأزهر صمم برنامجًا لتدريب الأئمة في أوروبا على التعامل مع القضايا التي تهم الجاليات المسلمة في الغرب، مثل الإرهاب والتعايش المجتمعي، بما يحصن المسلمين من الاستقطاب للتنظيمات المتطرفة.

كما أبدى استعداد الأزهر لتقديم المنح للطلاب المسلمين من البرتغال للدراسة في كليات الأزهر.










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