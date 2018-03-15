سر زيارة «السيسي» لـ«الداخلية» قبيل الانتخابات

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السيسي

الخبير الأمني

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سيناء 2018

قال اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر وزارة الداخلية خلال تلك الفترة تهدف إلى رفع روحهم المعنوية، تقديرًا لجهودهم، التي يبذلونها من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وخلال حديثه لـ"المصريون"، أضاف أبو ذكري، أن هناك شهداء كثر يسقطون من رجال القوات المسلحة وكذلك الشرطة، خلال العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، ولذلك سعى الرئيس إلى تحفيزهم، والتأكيد على دعمهم.

وقام "السيسي"، بزيارة لمقر وزارة الداخلية بالقاهرة، لمتابعة دور الشرطة في العملية الشاملة "سيناء 2018" لمواجهة الإرهاب.

الخبير الأمني، نوه بأن الغرض من الزيارة أيضًا، التأكيد على التمسك باللواء مجدي عبد الغفار، وزيرًا للداخلية، لا سيما بعد الأنباء الكثيرة التي تم ترويجها بأن الرئيس يرغب في إقالته، مشيرًا إلى أنه لن يحدث أي تعديلات وزارية خلال تلك الفترة، خاصة أنه عقب الانتخابات الرئاسية، سيجرى تشكيل الحكومة من جديد.

وبرأي أبو ذكري، فإن الرئيس يرغب دائمًا في متابعة عمليات مكافحة الإرهاب من داخل الأجهزة ذاتها، ليطمئن بنفسه على أنها تسير بشكل جيد وحسب الخطط الموضوعة، متابعًا: "نحن كرجال شرطة نشكر الرئيس على تلك المجهودات".


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