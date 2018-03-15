«الخطيب» جعل الأهلي «أضحوكة»

15 مارس 2018 - 06:55 م

شنّ عماد وحيد، مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، هجومًا ناريًا على مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب تدخل تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي، في قرارات القلعة الحمراء.

وسخر "وحيد"، من تحميل إدارة الأهلي الحالية، مسئولية ما يحدث داخل القلعة الحمراء للمجلس السابق برئاسة محمود طاهر، ومنها أزمة تجديد عقد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي.

وقال "وحيد"، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي محمد شبانة: "ما علاقة مجلس محمود طاهر بعبد الله السعيد، ومن المحزن أن يتعرض الأهلي للسخرية في عهد المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب".

وشدد عضو مجلس الأهلي السابق على أن من يسدد أموال للأهلي، كا يتم ذلك بسرية في عهدنا وليس يتباهى من يسدد الأموال بتصرفاته مثل ما يحدث الآن.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي السابق:" مجلس الإدارة الحالي يحاول محو كل ما تم خلال السنوات الأربعة الماضية في عهد محمود طاهر".