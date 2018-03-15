رامي جان لـ«الإخوان»: «يا أنا.. يا أنتم»

15 مارس 2018 - 06:56 م

توعد الناشط السياسي القبطي، رامي جان، الإخوان بعد انشقاقه عنهم، من خلال أحاديثه التليفزيونية، وكشفه ما يدور في قنوات المعارضة خارج مصر، موجهًا رسالة لهم: «يا أنا.. يا أنتم».

ومن المقرر أن يظهر «جان» مساء اليوم، مع الإعلامي محمد الباز في برنامجه، وكتب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «هو أنتم فاكرين لما تبعتوا رسايل للصحفيين والإعلاميين وفيدوهات قديمة ليا الناس هتنقلب عليا وهينزلوا شتيمه فيا، مش هيحصل، الناس فاهمة أنها حرب نفسية ومش هينجرفوا معاكم!».

وتابع: «مجموعة من المسنين والمرضي النفسيين مهما عملتو، لن يقف أمامي شيء في اني أكمل في اختياري، وأي كانت العواقب هستمر وتبعتو رسائل تهديد تبعتو رسائل ترغيب برضو هكمل "يا انا يا انتم".

علنًا أتحدث "سوف احاربكم و نلتقي قريبا جدا».

وأوضح "جان": «انتظروني الليله مع الصديق و الإعلامي الدكتور محمد الباز في 90 دقيقه و لا عزاء "للمسنين المنحرفين ".

مجموعه من المسنين و المرضي النفسيين مهما عملتو ، لن يقف أمامي شيء في اني أكمل في اختياري ، و أي كانت العواقب هستمر و تبعتو رسائل تهديد تبعتو رسائل ترغيب برضو هكمل " يا انا يا انتم"

علنا أتحدث سوف احاربكم و نلتقي قريبا جدا ... — ramy jan (@ramyjan6) 15 مارس، 2018







