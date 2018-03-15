صور.. كلب ينتظر عودة صاحبه "المتوفى" منذ 4 أشهر

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كلب ينتظر عودة صاحبه "المتوفى" منذ 4 أشهر
كلب ينتظر عودة صاحبه "المتوفى" منذ 4 أشهر

أحمد صلاح الدين

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كلب

هاتشيكو

لا يختلف الكثير من الناس حول ما تشتهر به الكلاب من وفاء لأصحابها ربما يفوق التوقعات في بعض الأحيان، وتعد قصة الكلب الياباني "هاتشيكو" الذي وُصف بأنه الأوفى في التاريخ خير تجسيد لهذا المعنى، إذ بقي "هاتشيكو" في محطة القطار لـ 10 سنوات منتظرا عودة صاحبه البروفيسور "سابورو" الأستاذ في جامعة طوكيو، بينما كان سابورو قد توفي أثناء العمل في أحد أيام العام 1925،ولم يعد لكلبه أبدا.

وبعد 83 عاما من بروز قصة هاتشيكو، عادت ملامح الوفاء من جديد متجسدة هذه المرة في كلب برازيلي ما يزال هو الآخر ينتظر صاحبه أمام مستشفى "سانتا كازا دي نوفو" بمدينة ساوباولو البرازيلية منذ 4 أشهر.

ووفقا لموقع G1 ، فإن صاحب الكلب قد طُعن قبل 4 أشهر ونقل للمستشفى لكنه توفي متأثرا بجراحه، بينما تبع الكلب سيارة الإسعاف التي أوصلته للمستشفى وبقي على مدخلها منتظرا خروج صاحبه.

وتعهد بعض العاملين بالمستشفى برعاية الكلب فقدموا له الطعام يوميا، ولكن مع طول الفترة حاولوا إبعاده وإسناد رعايته لأحد الأشخاص من محبي الكلاب، إلا أن الكلب لم ينتظر طويلا مع صاحبه الجديد وعاد مرة أخرى للمستشفى، وما يزال جالسا أمامها حتى اليوم، وفقا للموقع البرتغالي.




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