  • الخميس 15 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:41 م
بحث متقدم
الرئيس المعزول محمد مرسي

تدويل قضية «مرسي».. هذه أحدث التطورات

منصة غاز إسرائيلية في البحر

3 أسباب لموافقة مصر على صفقة الغاز

الصومال

الصومال يصعد إجراءاته ضد الإمارات

رامي جان

رامي جان لـ«الإخوان»: «يا أنا.. يا أنتم»

رئيس البرتغال يستقبل شيخ الأزهر بحفاوة بالغة

بالصور.. رئيس البرتغال يستقبل شيخ الأزهر بحفاوة بالغة

احتفال بعيد الفصح اليهودي، بفندق "كارلتون" بتل أبيب

بالصورة.. مصر تحتفل بذكرى طرد اليهود

السيسى وأردوغان

«أردوغان» المنافس الحقيقي لـ«السيسي»

الرئيس السيسي في لقطة من الحوار

ساندرا نشأت تواجه«السيسي» بأسئلة جريئة

ترامب وتيلرسون

سر إقالة الرئيس الأمريكي لـ«تيلرسون»

بن تيمية

عندما احتفل «عبدالناصر» بـ «ابن تيمية»

يد الزمالك تهزم الأهلي 27 / 26

الرياضة

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

سر بكاء لاعب الزمالك السابق علي الهواء

#

أول تعليق لـ"عبدالله السعيد" على أزمة توقيعه للزمالك

#

رسميًا.. "عبدالله السعيد" يوقع للزمالك

#

عمرو أديب: "الزمالك لعنة وأنا مركب دعامة وتعبت"

المصريون

الزمالك

الاهلى

دورى اليد

نجح فريق يد الزمالك في الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 27 / 26،في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دورى المحترفين الكبار.

يذكر أن فريق المرتبط الأحمر مواليد 98 تعادل مع الزمالك بنتيجة 21 / 21 فى اللقاء الذى أقيم الثانية ظهراً.

فيما تستكمل باقى مباريات هذه الجولة غدا، الجمعة، بلقاءات بين كل من سبورتنج مع البنك الأهلى وسموحة مع طلائع الجيش والأوليمبى مع هليوبوليس والطيران مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع الشمس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
جمال سلطان

حكاية شيخ الإمارات على الجفري في مصر؟!

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "هيرفي رينارد" في محاكم المغرب.. تعرف على السبب
» داعية سلفي: «ستيفن هوكينج» في النار وبئس المصير
» السجن 6 أشهر لمدير مدرسة حطم أسنان طالب ثانوي
» اختطاف المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الليبية
» «رونالدو» على رأس قائمة البرتغال لمواجهة مصر
» د. محمد مرسي الشيخ: لا أنسى ذكرياتي مع هؤلاء
» "حسني مبارك" يعزي نجل "سمير زاهر"
» الإفراج عن 639 سجينًا بمناسبة أعياد الشرطة
» «الخطيب» و«آل شيخ» يتقدمان ببلاغ ضد«مرتضى»
» تجديد حبس 6 متهمين من "كتائب حسم"
» تحذير من الـ«فيفا» ضد إسرائيل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:46 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي