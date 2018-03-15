يد الزمالك تهزم الأهلي 27 / 26

15 مارس 2018 - 07:00 م

نجح فريق يد الزمالك في الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 27 / 26،في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دورى المحترفين الكبار.

يذكر أن فريق المرتبط الأحمر مواليد 98 تعادل مع الزمالك بنتيجة 21 / 21 فى اللقاء الذى أقيم الثانية ظهراً.

فيما تستكمل باقى مباريات هذه الجولة غدا، الجمعة، بلقاءات بين كل من سبورتنج مع البنك الأهلى وسموحة مع طلائع الجيش والأوليمبى مع هليوبوليس والطيران مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع الشمس.