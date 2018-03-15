الصومال يصعد إجراءاته ضد الإمارات

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مجلس الشيوخ

موانئ دبى

صادق مجلس الشيوخ الصومالي (الغرفة العليا)، اليوم الخميس، على مقترح قانون يمنع شركة "موانئ دبي العالمية" من العمل في البلاد، وذلك في دورته الثالثة.

وبعد يومين من النقاش على المقترح، الذي أطلق عليه "قانون حماية الوحدة وسيادة الأراضي الصومالية"، شرع مجلس الشيوخ في التصويت على مقترح القانون بحضور 36 نائبا من أصل 54 نائبا.

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي، عن تصويت 24 نائبا لصالح مقترح تمرير قانون حماية وسيادة الأراضي الصومالية، فيما صوت 11 نائبا لصالح تعديل القانون بينما امتنع الآخر عن التصويت.

وأضاف "حاشي" أن 28 نائبا صوتوا لصالح اعتماد المقترح فيما صوت 6 نواب ضده بينما امتنع نائبان عن التصويت.

وكان مجلس النواب (الغرفة السفلى)، قد صادق الاثنين الماضي، على مقترح قانون يمنع شركة موانئ دبي العالمية، من العمل في البلاد، بسبب انتهاكات صارخة لسيادة البلاد.

وفور توقيع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، على مقترح القانون، ونشره في الجريدة الرسمية، يصبح نافذا.

وكانت موانئ دبي العالمية، قد وقعت مطلع مارس الجاري، اتفاقية ثلاثية مع المتمردين عن الحكومة الصومالية أو ما يعرف بـ"صمويلاند" وإثيوبيا، لتشغيل ميناء بربرة الصومالي، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية اتفاقية باطلة وانتهاكا لوحدة أراضيها.

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