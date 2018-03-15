» «رونالدو» على رأس قائمة البرتغال لمواجهة مصر

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المصريون

منتخب مصر

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرتغال بقيادة فرناندو سانتوس، عن القائمة التي ستخوض مواجهتي منتخب مصر وهولندا الوديتين، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2018.

وجاء كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني على رأس القائمة التي ضمت 25 لاعبًا بجانب ريكاردو كواريزما لاعب بشكتاش التركي.

ويستعد البرتغال لمواجهة المنتخب المصري في 23 مارس الجاري قبل مواجهة هولندا في الـ26 من نفس الشهر استعدادًا لكأس العالم 2018 في روسيا.

واوقعت قرعة كأس العالم برازيل أوروبا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أسبانيا والمغرب وإيران.

وشملت القائمة 25 لاعبًا وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو أنتوني لوبيز، بيتو.

خط الدفاع: سيدريك سورايس، جواو كانسيلو، برونو ألفيش، جوزيه فونتي، رولاندو، روبن دياز، فابيو كوينتراو، رافاييل جويريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو، روبن نيفيس، جواو موتينيو، أدريان سيلفا، مانويل فيرنانديز، أندريه جوميز، جواو ماريو، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: جيلسون مارتنز، ريكاردو كواريزما، جونسالو جويديس، كريستيانو رونالدو ، أندريه سيلفا.


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