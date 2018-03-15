» اختطاف المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الليبية

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ليبيا

اختطاف

المدعي العام العسكري

حكومة الوفاق الليبية

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، بأن مجموعة مسلحة مجهولة اختطفت المدعي العام العسكري في حكومة الوفاق الوطني الليبية بطرابلس اللواء مسعود أرحومة.

وقال نجل المدعي العام العسكري فاضل مسعود، إن مجموعة مسلحة مجهولة خطفت مساء الخميس، والده واثنين من مرافقيه قرب منزل العائلة بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس.

وأوضح "أرحومة" لموقع "الوسط الليبي" أن مجموعة مسلحة مجهولة خطفت والده والسائق والحارس الشخصي قبل وصولهما إلى المنزل عائدا من عمله.

وأضاف: "سمعنا أصوات إطلاق رصاص، وبعد أن خرجنا اكتشفنا أن مجموعة مسلحة في ثلاث سيارات قامت بخطف والدي على بعد 200 متر تقريبا من المنزل".

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية عبد الرحمن السويحلي، قد تعرض لمحاولة اغتيال يوم الأربعاء 14 مارس الجاري.

وقال المجلس الأعلى للدولة إن إطلاق النار على عبد الرحمن السويحلي والوفد المرافق له عبر كمين مسلح أثناء زيارته لمدينة يفرن، بمنطقة القواليش، أسفر عن إصابة 2 من عناصر الأمن والحماية التابعين لرئيس المجلس الأعلى للدولة، واختطاف أربعة عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان، حسب الوسط الليبي.

واتهم المجلس الأعلى للدولة عصابة مسلحة تابعة لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بإطلاق نار على عبد الرحمن السويحلي.



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