بالفيديو.. سموحة يكتسح المقاولون العرب

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المصريون

الدورى العام

سموحة

المقاولون

حقق سموحة فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ29 لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل محمد حمدي زكي هدف التقدم لسموحة بالدقيقة 67 من عمر اللقاء، وعزز التقدم ناصر ماهر بالدقيقة 76، وأختتم ثلاثية الفريق السكندري أحمد حمص بالدقيقة 94.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة رقم 42 بالمركز الخامس، فيما يتجمد رصيد المقاولون عند النقطة رقم 36 بالمركز الثامن.

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