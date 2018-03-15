تدويل قضية «مرسي».. هذه أحدث التطورات

15 مارس 2018 - 08:16 م

بينما قال محام عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، إن هيئة الدفاع عنه باتت لا تُلقي بالًا لطلب أعضاء البرلمان البريطاني، في ظل الرفض "شبه الرسمي" له، قال عضو بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة لا زالت تنظره، ومن المتوقع أن تُعلن عن موقفها النهائي منه في غضون أيام قليلة.

وكان فريق برلماني بريطاني، تقدم بطلب إلى سفير مصر في لندن، ناصر كامل، لمساعدة اللجنة في ترتيب زيارة لرؤية مرسي، وذلك في أعقاب شكوى تقدم بها عبد الله مرسي، نجل الرئيس الأسبق الأصغر، حول معاناته بمحبسه.

وتتشكل اللجنة من كل من عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين كريسبين بلانت، رئيسًا، وعضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، ووزير الدولة السابق لشؤون العدل، اللورد إدوارد فولكس "المحامي"، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، والطبيب الشرعي بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب، بول وليام، عضوين، والمستشار القانوني فيم مولوني "المحامي".

وجاء ذلك، عقب تكرار شكاوى مرسي خلال جلسات محاكمته الأخيرة، شكواه من عدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة داخل محبسه، وكذلك من تدهور حالته الصحية، وعدم حصوله على العلاج اللازم، على الرغم من مرور شهور على لموافقة القضاء على طلبه بإخضاعه للكشف الطبي على نفقته.

محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، قال إن "الهيئة باتت لا تُلقي بالًا للطلب، وهي ليس لها علاقة إطلاقًا بالبرلمان البريطاني، ولا يوجد أي صله تجمعها بها من قريب أو بعيد".

وأضاف أن "السفارة المصرية استنكرت الطلب، وأعلنت رفض مصر له، باعتباره تدخلًا في شئون مصر الداخلية، في عمل من أعمال السيادة".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف الدماطي، أن "فريق الدفاع رفع دعوى أمام مجلس الدولة، للمطالبة بالسماح لأسرة مرسي، ومحاميه بزيارته والجلوس معه، لكونهم لا يستطيعون التواصل أو محادثته إطلاقًا، وهو أمر لا يجوز، حيث إن الدستور والقانون يمنحان ذلك الحق للجميع".

فيما قال محمد طوسون، محامي جماعة "الإخوان"، إنه ليس لديه أية معلومات جديدة حول طلب البرلمان البريطاني، وإن تلك المسألة لا تشغله، ولا يهتم بها كثيرًا.

وأضاف، أنه مختص بقضايا الصعيد، أما ما دون ذلك فلا علاقة له به، مشددًا على أن اهتمامه ينصب حاليًا على عشرات القضايا التي سيتم نظرها الفترة القادمة.

من جهته، قال سعيد حنفي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن "الدولة طلبت مهلة 10 أيام للرد على الطلب، وحتى الآن لم تُعلن عن موقفها النهائي منه، ومن المتوقع أن تُفصح عن موقفها النهائي خلال أيام".

وأضاف حنفي لـ"المصريون": "القرار النهائي بيد الدولة، والتي ليس لديها ما تخفيه على أحد، والكل يعلم أنه ليس هناك انتهاكات يتعرض لها أي شخص، وليس مرسي وحدها، وما يتم ترويجه، لا يخرج عن كونه مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وبرأي عضو لجنة حقوق الإنسان، فإنه "من الأفضل عدم السماح لتلك اللجنة بزيارة مرسي، خاصة أن ذلك يُعد تدخلًا في شئون مصر الداخلية، إضافة إلى أنه لا تسمح أي دولة على مستوى العالم بذلك على الإطلاق".

من جانبه، قال كريسبن بلنت، عضو مجلس العموم البريطاني وعضو اللجنة التي تشكلت لزيارة مرسي، في محبسه إن اللجنة لم تتلق ردًا رسميًا من السلطات المصرية بشأن الزيارة.

وفي لقاء مع برنامج "بلا حدود" على فضائية "الجزيرة"، أعرب "بلنت"، عن أمله في "تفهم مصر لسبب الزيارة"، لكنه قال: "لم أحصل على رد رسمي إلى الآن من السلطات المصرية وأدرك أن الأمر يستغرق بعض الوقت للنظر في رسالتنا".

وأضاف: "كانت هناك تقارير في البرلمان المصري عن بيانات لا تبعث على التفاؤل، ولكن آمل أن يكون لديهم فهم واسع بأن هذه فرصة للسلطات المصرية لتريح عقول الناس بشأن هذا السجين رفيع المستوى، وأن طريقة تعامله تفي بالمعايير التي يتوقعها الناس".

ومرسي محبوس منذ 3 يوليو 2013، حين أطاح به بعد عام واحد من فترته الرئاسية، إثر احتجاجات شعبية مليونية ضد حكم الإخوان، وصدر بحقه 4 أحكام في 6 قضايا، هي: الإدراج ضمن "قائمة الإرهاب"، والسجن 25 عامًا بقضية "التخابر مع قطر"، والسجن 20 عامًا بقضية "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، والحبس 3 سنوات في "إهانة القضاء".

ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين، هما: "الهروب من السجون"، و"التخابر مع حركة حماس".