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أسير لدى «طالبان» يقتل سبعة من مسلحي الحركة ويفر

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أفغانستان

أسير

طالبان

تمكن أفغاني كان أسيرا لدى مجموعة من طالبان في جنوب شرق أفغانستان، من قتل سبعة من مسلحي الحركة والفرار بعد ذلك.

وقال نائب رئيس شرطة ولاية باكتيكا، عبد الرؤوف مسعود في حديث نقلته وسائل إعلام محلية، إن المدعو أفال خان، شقيق دوراي خان رئيس الشرطة المحلية، كان يقبع أسيرا لدى طالبان في قضاء غومال.

وتمكن "خان" ليلة يوم أمس، من خطف بندقية آلية من يد أحد الإرهابيين المكلفين بحراسته وأطلق النار على الموجودين وأسفر ذلك عن مقتل 7 مسلحين وإصابة 18 آخرين بجروح.

وبعد ذلك تمكن الأسير من الفرار على متن سيارة تابعة لحركة طالبان.



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