«موندومو» و«ريكاردو» يحاصران نادي الزمالك

طالب البرازيلى ريكاردو، الظهير الأيسر الأسبق بنادي الزمالك، من مجلس إدارة القلعة البيضاء، بتحويل الدفعة الرابعة له الخاصة بمستحقاته المتأخرة.

كان "ريكاردو"، قد اتفق مع مسئولي الزمالك على جدولة المستحقات البالغة 475، وذلك من خلال مخاطبة هانى زادة عضو مجلس الزمالك والذى قام ومعه نصر الدين عزام المستشار القانونى للشئون الرياضية بالنادى بالتصالح معه في وقت سابق.

كما وصل إلى الزمالك خطاب من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بسرعة تحويل مستحقات الكاميرونى أليكس موندومو لاعب الفريق السابق والبالغة 950 ألف دولار خلال 3 أشهر.