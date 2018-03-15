  • الخميس 15 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:23 م
بحث متقدم
شيخ الأزهر

فلسطين تواجه غطرسة القوة وسياسات الظلم والتهجير

أبو اسماعيل

هذا ما يعانيه «أبوإسماعيل» وقيادات الإخوان بطره

"Hacking Team" وراء كشف لغز "ريجيني"

مصر لإيطاليا: تقديم قتلة ريجيني للعدالة التزام لا يقبل الشك

المؤتمر الاقتصادي" أرشيفية"

في ذكرى «المؤتمر الاقتصادي العالمي».. ماذا تحقق؟

حزب التجمع

اليسار ليس موحدًا خلف الرئيس

أحمد عبدالعزيز مستشار مرسي

مفاجأة يفجرها مستشار «مرسي» عن «رامي جان»

الرئيس المعزول محمد مرسي

تدويل قضية «مرسي».. هذه أحدث التطورات

الصومال

الصومال يصعد إجراءاته ضد الإمارات

رامي جان

رامي جان لـ«الإخوان»: «يا أنا.. يا أنتم»

حمزة نمرة: «إيه المشكلة لما الدولار يبقى بـ10 جنيه»

حمزة نمرة «يطير من تاني» بألبوم «متفائل»

«موندومو» و«ريكاردو» يحاصران نادي الزمالك

الرياضة

ريكاردو
ريكاردو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

سر بكاء لاعب الزمالك السابق علي الهواء

#

فسخ عقد "العجان" من الزمالك بسبب "الصليبي"

#

مفاجأة بالصورة.. عبد الله السعيد يوقع لـ"الزمالك"

#

شاهد.. كيف استقبل فندق هواسا لاعبي الزمالك

المصريون

الزمالك

ريكاردو

موندومو

طالب البرازيلى ريكاردو، الظهير الأيسر الأسبق بنادي الزمالك، من مجلس إدارة القلعة البيضاء، بتحويل الدفعة الرابعة له الخاصة بمستحقاته المتأخرة.

كان "ريكاردو"، قد اتفق مع مسئولي الزمالك على جدولة المستحقات البالغة 475، وذلك من خلال مخاطبة هانى زادة عضو مجلس الزمالك والذى قام ومعه نصر الدين عزام المستشار القانونى للشئون الرياضية بالنادى بالتصالح معه في وقت سابق.

كما وصل إلى الزمالك خطاب من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بسرعة تحويل مستحقات الكاميرونى أليكس موندومو لاعب الفريق السابق والبالغة 950 ألف دولار خلال 3 أشهر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
جمال سلطان

حكاية شيخ الإمارات على الجفري في مصر؟!

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدات الأهلي يتوجن ببطولة أفريقيا للطائرة
» بالفيديو.. انهيار جسر مشاة بولاية فلوريدا الأمريكية
» أسير لدى «طالبان» يقتل سبعة من مسلحي الحركة ويفر
» تعرف على ثان أخطر سلاح أنتجته البشرية
» «الإفتاء» تفتح باب الاشتراك بدورة التأهيل للحياة الزوجية
» أكاديمي إماراتي: أقلنا «تليرسون» نكاية في قطر
» يفضح زوجته ليجبرها على الاعتراف بخيانته
» تطورات جديدة في قضية حل مجلس إدارة الزمالك
» "هيرفي رينارد" في محاكم المغرب.. تعرف على السبب
» داعية سلفي: «ستيفن هوكينج» في النار وبئس المصير
» السجن 6 أشهر لمدير مدرسة حطم أسنان طالب ثانوي

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:46 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن