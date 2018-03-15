الحكومة تعد بحل أزمات «سيناء» خلال يومين

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شمال سيناء

قال حسام رفاعي، عضو مجلس النواب، عن شمال سيناء، إن الدولة وعدت بحل معظم الأزمات التي يعاني منها أهالي سيناء، نتيجة الإجراءات المصاحبة للعملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، في غضون اليومين القادمين.

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف رفاعي أنهم على تواصل دائم مع المسئولين المعنيين لنقل معاناة الأهالي وما يحتاجونه، مشيرًا إلى استمرار نقص المواد الغذائية والخضروات والفاكهة، موضحًا أن "ليس هناك جديد بهذا الشأن، فالأمر كما هو".

وأطلقت القوات المسلحة في فبراير الماضي، حملة عسكرية واسعة في محافظة سيناء؛ للقضاء على الإرهابيين والبؤر الإجرامية بها، وذلك بمشاركة القوات الجوية والبحرية والبرية والشرطة، كما أعلنت حالة التأهب القصوى في شبه جزيرة سيناء والظهير الصحراوي لوادي النيل.

عضو مجلس النواب، لفت إلى أنهم طالبوا بفتح الطرق وكذلك محطات الوقود؛ حتى يتمكن الأهالي من التنقل، إضافة إلى السماح للحالات الحرجة بالخروج لتلقي العلاج خارج المحافظة، نظرًا لقلة الإمكانات الطبية بالمستشفيات، مشيرًا إلى استمرار المعاناة من نقص الأدوية الضرورية مستمر.

رفاعي أشار إلى أنهم يقدرون جهود القوات المسلحة والشرطة، وما يبذلان من تضحيات ومجهود، في محاربة الإرهاب داخل سيناء، إلا أن "المطالبة بتوفير تلك النواقص، لا يقلل من دورهما، بل إن جميع مواطني سيناء، يدعمون ويقفون خلف الجيش والشرطة".


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