مواجهة بين رجل أمن ومروج مخدرات..شاهد ماذا حدث

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لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

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السعودية

رجل أمن

مخدراات

أحبط رجل أمن محاولة لترويج المخدرات بمحافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير، بجنوب غرب المملكة العربية السعودية، بشجاعة أذهلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشروا بكثافة فيديو يرصد الواقعة.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة لأحد المحلات التجارية، وقوف بعض الشباب بينهم مروج مخدرات يحاول ترويج بضاعته، وفي الأثناء مرت سيارة أمن بجوارهم، قبل أن تعود السيارة سريعا للموقع.

ونزل رجل الأمن بسرعة خلف الشاب الذي حاول الهروب داخل المحل التجاري، وأخرجه بالقوة، ليلقي القبض عليه، وسط ذهول المارة.

وطالب آلاف السعوديين بتكريم رسمي لرجل الأمن تقديرا لشجاعته وسرعته في تنفيذ القانون، بعدما أبدوا إعجابهم بما فعله.

الفيديو:

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