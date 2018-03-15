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قمة تركية روسية إيرانية في إسطنبول حول سوريا

عرب وعالم

أردوغان وبوتين يتفقان على عقد لقاء في "باكو"
أردوغان وبوتين يتفقان على عقد لقاء في "باكو"

خالد الشرقاوي

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تركيا تعقد "قمة القدس" اليوم

سوريا

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روسيا

أردوغان

تركيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، عن عقد رؤساء تركيا وروسيا وإيران قمة في إسطنبول يوم الـ 4 أبريل المقبل، للبحث في سبل حل الأزمة السورية.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "خلال هذا الاجتماع سيتم أيضا البحث في التحضيرات المتعلقة بالقمة الثلاثية التي ستعقد في 4 أبريل"، والتي يستقبل خلالها الرئيس أردوغان نظيريه بوتين وروحاني.

وكانت مصادر رئاسية تركية أعلنت في 8 فبراير الماضي عن هذه القمة، لكن من دون تحديد موعد لها آنذاك.

وسيجتمع وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا الجمعة بأستانا في كازاخستان، لإجراء مباحثات تتناول مساعي التوصل إلى حل للنزاع السوري الذي دخل الخميس عامه الثامن.

وكانت روسيا وإيران وتركيا عقدت قمة ثلاثية أولى داخل منتجع سوتشي في نوفمبر 2017.

وخلال هذا اللقاء طرح الرئيس بوتين على نظيريه أردوغان وروحاني فكرة تنظيم اجتماع بين ممثلي النظام والمعارضة، وعقد لقاء في نهاية يناير لكن من دون تحقيق نتائج ملموسة.



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