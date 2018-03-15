«فينجر» و«جاتوزو» يعلنان تشكيل موقعة أرسنال وميلان

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق آرسنال بقيادة الفرنسي آرسين فينجر، أرسين فينجر، ونظيره جينارو جاتوزو المدير الفنى لفريق ميلان الإيطالي عن تشكيل الفريقين للمباراة التى تجمعهما، بعد قليل، على ملعب "الإمارات" فى إياب دور الـ 16 من بطولة الدورى الأوروبى.
ويشهد تشكيل أرسنال جلوس النجم المصرى الدولى محمد الننى على مقاعد البدلاء، وذلك رغم تألقه فى المباراة الأخيرة للجانرز أمام واتفورد بالدورى الإنجليزى.
جاء تشكيل أرسنال كالتالى:
حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا
الدفاع: هيكتور بيليرين – شكودران موستافى – لوران كوسيلنى
الوسط: ناتشو مونريال – جرانيت تشاكا – آرون رامسى – جاك ويلشير
الهجوم: مسعود أوزيل – هنريك مخيتاريان – دانى ويلباك
وجاء تشكيل ميلان كالتالى:
حراسة المرمى: جانلويجى دوناروما
الدفاع: رومانيولى – بونوتشى – بورينى – رودريجيز
الوسط: سوسو – كيسى – مونتوليفو – هاكان تشالهانوجلو
الهجوم: باتريك كوترونى – أندريه سيلفا
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