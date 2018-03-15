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سيدات الأهلي يتوجن ببطولة أفريقيا للطائرة

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المصريون

الاهلى

سيدات

قرطاج

توجت سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، ببطولة إفريقيا، مساء اليوم الخميس، على حساب قرطاج التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

قدمت لاعبات الأهلي أداءً مميزًا، ونجحن في حسم اللقاء لصالحهن بثلاث أشواط نظيفة جاءت نتيجتها كالتالي.. 25-9، 29-27، 25-8.

واستطاعت لاعبات طائرة الأهلي حسم اللقاء بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد القوي وخطة الجهاز الفني، بقيادة حمدي الصافي، الذي نجح في قيادة سيدات الأهلي للمركز الأول دون خسارة أي مباراة في البطولة الإفريقية، التي ينظمها النادي الأهلي من 4 وحتى 16 من مارس الجاري.

وجاء تتويج سيدات الكرة الطائرة بالأهلي ببطولة إفريقيا الليلة لتكون البطولة رقم «9» في تاريخ النادي.


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