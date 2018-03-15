مصر لإيطاليا: تقديم قتلة ريجيني للعدالة التزام لا يقبل الشك

15 مارس 2018 - 09:57 م

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، تعهد مصر لإيطاليا، بتقديم قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني إلى العدالة، مؤكدة أنه التزام سياسي لا يقبل الشك.

جاء ذلك عقب لقاء سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي لدعم وكالة "أونروا" اليوم، بالعاصمة الإيطالية روما.

وقالت الخارجية في بيان لها، "اتصالا بقضية ريجيني جدد الوزير شكري التأكيد على الموقف المصري الملتزم باستمرار التعاون بين السلطات القضائية في البلدين".

وأكد شكري لنظيره الإيطالي "اعتزام مصر بذل كافة الجهود لاستجلاء الحقيقة حول جريمة قتل الباحث ريجيني، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وأن ذلك بمثابة التزام سياسي لا يقبل الشك"، وفق البيان ذاته.

بدوره، رحب الوزير الإيطالي بـ "التقدم في مجال التعاون بين الهيئات القضائية في البلدين".

ويأتي التعهد الجديد في أول لقاء مصري إيطالي، عقب يوم على انتقادات وجهها الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة بخصوص قضية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني، والذي رفضته مصر.

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد، عقب مقتل ريجيني (26 عاما)، والعثور على جثته بمصر في فبراير 2016 وعليها آثار تعذيب، ما دفع روما إلى استدعاء سفيرها لدى القاهرة في أبريل من العام نفسه، وعاد في سبتمبر الماضي بعد غياب 17 شهرا.