حمزة نمرة «يطير من تاني» بألبوم «متفائل»

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حمزة نمرة

داري يا قلبي

متفائل

هطير من تاني

طرح الفنان والنجم العالمي حمزة نمرة، اليوم الخميس، أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "هطير من تاني"، الذي غلب عليه التفاؤل وخفة الظل.

ويأتي الألبوم الجديد، بعد نحو شهر من ألبومه السابق "داري يا قلبي"، الذي حُسب على اللون المتشائم والحزين.

وطرح نمرة، على منصات إلكترونية، ألبومه الجديد، الذي يضم 9 أغنيات من بينها: "بص بص"، و"شيكايو"، و"مدد"، و"الواد العبيط".

والألبوم الذي طرح منذ أقل من 3 ساعات، يجد تفاعلًا متصاعدًا من جانب محبي "نمرة"، وتجاوز عدد المتفاعلين معه عشرات الآلاف منذ الإعلان عنه عبر صفحة المطرب الشهير على موقع "فيسبوك".

ويبث حمزة في ألبومه الجديد "هطير من تاني" روحًا جديدة من كلمات التفاؤل وخفة الظل، ومنها "ولقيتني بطير من تاني، أحلام لبعيد وخداني.. مبقاش في حدود منعاني، إحساسي بيك قواني".

ويعود نمرة بتلك الكلمات إلى ما اشتهر به منذ صعوده ببث روح الأمل بين الشباب منذ عام 2008 مرورًا بثورة يناير 2011.

ويناقض "نمرة" بعد شهر الحزن والتشاؤم في ألبومه "داري يا قليي" خاصة في أغنية "بتودع حلم كل يوم".

وأوائل فبراير الماضي، حققت أغنية نمرة "داري يا قلبي"، نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، حيث اقتربت من 40 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" حتى اليوم.

حمزة نمرة (37 عاما) هو مؤلف موسيقي ومغني، وعازف جيتار مصري، من مواليد 15 نوفمبر 1980، ظهر اسمه قبيل ثورة 25 يناير 2011، ولمع أثناءها حيث خصص لها بعض أغانيه؛ لذلك لقبه البعض بـ"مطرب الثورة".

ويعبر نمرة عبر أغانيه عن هموم الناس البسطاء وأحلامهم وآمالهم، ويجسد العلاقات الاجتماعية والإنسانية، ومن أشهر ألبوماته: "احلم معايا" و"إنسان" و"اسمعني".


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