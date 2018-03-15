هذا ما يعانيه «أبوإسماعيل» وقيادات الإخوان بطره

15 مارس 2018 - 10:01 م

قال عمر نجل محسن راضي القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، إن والده والشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل وقيادات إخوانية أخرى يتعرضون لانتهاكات داخل محبسهم بسجن طره.

وأضاف عمر في بيان له: "سجن ملحق طره المعتقل فيه والدي، موجود في زنزانة انفرادي، ممنوع وجود أي شيء في الزنزانة أيًا ما كانت حتى الأغطية والمراتب اللي بينام عليها ما عدا المصحف وبعض الأحيان بياخدوه منه".

وتابع: "ممنوع الزيارات لمدة سنة عنه، مش بنشوفه إلا من المحاكمة من ورا القفص الزجاجي اللي ظاهر في الصورة دي وبنتكلم معاه بالإشارات، ودلوقتي بقي يبعدونا عن القفص بحوالي 8 أمتار يعني دلوقتي والدي يشوفنا بالعافية، ممنوع دخول الأكل وبيقدموا له الاكل الميري، اللي اللحمة بتاعته رماها مرة للقطة مكلتهاش فما بالكم بالبني آدمين".

وأشار نجل القيادي الإخواني إلى أن "إدارة السجن قفلت عنهم الكانتنين، وحتى وهو كان مفتوح كان بيحددوا لهم الحاجات بالعدد يعني مثلا يبقي ليه 3 كوبايات زبادي في الأسبوع، وده اللي عرفناها والله أعلم في إيه تاني بيحصل"!!!

وأكد أن هذه الانتهاكات تحدث لمجموعة أخرى من المسجونين وه بيحصل برضوا مع 5 اخرين في السجن ده وهما الدكتور محمد بديع والشيخ حازم أبوإسماعيل والدكتور باسم عودة والدكتور سعد الكتاتني والدكتور محيي حامد بل أشد كمان لبعضهم، زي الدكتور بديع شايلين ستارة الحمام من زنزانته وتكسير البلاط من زنزانة الدكتور سعد ومنهم ممنوع الزيارات عنهم ما يقارب من عامين".

واختتم: "ضغط نفسي وإهانة لا يتحملها أي شخص ولكن بفضل الله وكرمه مازلنا نرى ابتسامتهم على وجوههم وثابتين وصابرين ومنهم من يرى رؤى جميلة ومنهم من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام لأنه مهما منعت عنهم وضغط عليهم مش هتقدر تمنعهم عن ربنا وعلاقتهم بالله عز وجل، وربنا مش هيسيب الظلم ده مهما كان، وما علينا إلا بالدعاء الكثيف لهم".

ولم يتسن لـ"المصريون" التأكد من صحة ما ورد في البيان، إلا أن وزارة الداخلية دأبت على نفي ارتكاب أية انتهاكات ضد السجناء.