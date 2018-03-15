"مصر أفشلت مخطط تقسيم المنطقة بهذه الطريقة"

15 مارس 2018 - 11:24 م

كشف اللواء هشام الحلبي، الخبير الاستراتيجي، عن أن مفهوم الأمن القومي، يتضمن الحفاظ على أمن الدولة وقدرتها على حماية حدودها، وبالتوازي معه تنمية داخلية في كافة مجالات الدولة، في كل الظروف والأوقات، ومع كافة المتغيرات، مؤكدًا أن مصر حافظت على كيانها في وسط إقليم يتفتت.



وأوضح "الحلبي"، خلال حواره برنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المُذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الخميس، أن مصر تغلبت على الكثير من التحديات بقوتها الناعمة، موضحًا أن حالة الطوارئ تقلل من التهديدات التي تواجه الدولة، لافتًا إلى أن الدولة تأخذ أي تهديد يواجه الدولة على محمل الجد.



وأضاف "الحلبي" أن الرئيس الأمريكي أيزنهاور له مقولة شهيرة هي إن ثمن قذيفة واحدة تبنى 30 مدرسة كاملة التجهيز في بلاده، وجدوا الحروب التقيليدية تكلفتها عالية، ولذلك لجأوا لحروب الجيل الرابع باعتبارها الحل، وهو ما نواجهه الآن"، مشيرا إلى أن "وعي المواطنين يُزيل التهديدات التي تواجه الدولة".



وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن "الشعب المصري لديه القدرة على أن يُقدم تضحيات عسكرية واقتصادية، الشعب المصري مسالم للغاية، لكنه غير نمطي، ويتحرك بشكل مفاجئ، تقسيم المنطقة إلى دويلات صغيرة هدف معلن في الغرب، ومصر هي التي أفشلت مخطط تقسيم المنطقة".



وتابع "الحلبي" أن "الشعب المصري يحتاج دائمًا إلى قائد مصري يجعل القرار المصري حر، وهذا هو سر ثبات الدولة واستقرارها بالفترة الماضية"، موضحًا أن المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية بصورة كبيرة هي إحدى دعائم الديمقراطية.

