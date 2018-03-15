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في الانتخابات الرئاسية..

انطلاق تصويت المصريين بالخارج في نيوزيلندا

الحياة السياسية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

المصريون ووكالات

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انطلقت من نيوزيلاندا، مساء الخميس، عملية تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية للبلاد، وتستمر على مدار ثلاثة أيام. 
ووفق البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام المصرية (حكومية)، "بدأت صباح الجمعة بتوقيت نيوزيلاندا (مساء الخميس بتوقيت القاهرة)، عملية تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية؛ حيث فتحت سفارة مصر بنيوزيلاندا أبوابها لاستقبال الناخبين". 
ويبلغ عدد الجالية المصرية المقيمة بنيوزيلندا قرابة ألفين مصري، حسب أحدث إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وفق المصدر ذاته.
وأفادت فضائيات مصرية بتوافد مصريين على الاقتراع في نيوزيلاندا.
ووفق الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر (رسمية)، يتوجه الناخبون المصريون في الخارج (لم يحدد عددهم) على مدار ثلاثة أيام بداية من الجمعة حتى الأحد المقبل، إلى مقار الاقتراع بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية التي يبلغ عددها 139 بعثة في 124 دولة حول العالم. 
وسيتم إعلان النتائج عقب انتهاء الاقتراع بالداخل بعد ضم أصوات الناخبين داخل وخارج البلاد، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم. 
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس/ آذار الجاري. 
وتنتهي عملية الفرز يوم 29 مارس/آذار الجاري، فيما ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات يوم 2 أبريل/نيسان المقبل. 
وفي حال وجود جولة إعادة لعدم حصول أحد المرشحين في الجولة الأولى على أكثر من 50% من الأصوات، وهو أمر مستبعد، تعلن النتيجة يوم 1 مايو/أيار المقبل. 
ويتنافس في رئاسيات مصر 2018 مرشحان، هما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه تأييده للسيسي. 

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