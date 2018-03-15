» "هذه هي دلالات حديث السيسي عن الأفارول"

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الحياة السياسية

السيسي
السيسي

المصريون ـ متابعات

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أكد اللواء أسامة همام، خبير في شؤون الأمن القومي، أن الحرب ضد الإرهاب شئ أساسي، وكل عسكري يقاتل من اجل مصر، والرئيس السيسي لديه إصرار على القضاء على الإرهاب، وحديثه عن إستعداده لإرتداء الأفارول والمشاركة في الحرب على الإرهاب رسالة للتأكيد على أننا جميعًا فداء لمصر، مشددًا على أن مصر من أكثر الدول القادرة على القضاء على الإرهاب والإرهابيين.
وأوضح "همام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حاتم نعمان ببرنامج "حكاية وطن" عبر فضائية "الصحة والجمال"، يوم الخميس، أن العالم كله ينظر لمصر، وهناك العديد من الدول أجهزة مخابراتها تعمل ضد مصر باعتبارها القوة العسكرية الوحيدة الباقية في المنطقة.
مشددًا على أن قوة الدولة ليس عسكريًا فقط، وإنما بوقوف الشعب خلف رئيسه، ووجود ديمقراطية حقيقية، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي بمطالبته للمصريين بالنزول للمشاركة.

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