"جان": الإخوان تنصتوا علي لهذا السبب الخطير

15 مارس 2018 - 11:45 م

أكد الصحفي والناشط السياسي القبطي، رامي جان، أن تنصت جماعة الإخوان عليه، أثناء وجوده في تركيا، كان بداية لعمليات نفسية، تمارسها الجماعة ضده بهدف الإخضاع، على حد زعمه.



وأضاف "جان"، في حواره مع برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"،مساء الخميس، أن عناصر الجماعة كانوا دائما ما يروجون لأفكار: "انتو مالكوش غيرنا، مصر من كبيرها لصغيرها هيتحبس، ولو رجعتوا لمصر مش هتلاقوا فرص عمل".



وأشار إلى أنه يجهز حاليًا لبرنامج تليفزيوني بعنوان "غربة"، ليبث من مصر بمفهوم إعلامي صحيح، وليس موجهًا مثل ما كانت تفعل الجماعة.



ولفت "جان" إلى أن مصر تعلم جيدًا أن هذا الكارت هو أهم كارت، وأن العائدين من الخارج سيجدون فرص عمل.





