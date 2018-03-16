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قتلى وجرحى في انهيار جسر مشاة جديد بجامعة أمريكية

عرب وعالم

الشرطة الأمريكية ارشيفية
الشرطة الأمريكية ارشيفية

المصريون ووكالات

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أعلن مسؤولون أمريكيون، سقوط عدة قتلى و8 جرحى، مساء الخميس، إثر انهيار جسر مشاة جديد بجامعة فلوريدا الدولية، في مدينة ميامي، جنوب شرقي الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن بول إستوبيان، رئيس قسم الإطفاء في المدينة الواقعة بولاية فلوريدا إن "الحادث أسفر عن سقوط عدة ضحايا (لم يذكر العدد)، وإن 8 سيارات ظلت محصورة أسفل الجسر المنهار".
وأضاف أنّ العدد الكلي للقتلى والمصابين لم يتم حصره حتى الساعة (21:09 ت.غ).
غير أنّ مسؤولي الإنقاذ أشاروا إلى نقل 8 مصابين إلى المستشفيات (لم يتم تحديد هوياتهم)، وفق الوكالة الأمريكية.
يشار أن الجزء المنهار من الجسر تم تركيبه الثلاثاء الماضي، باستخدام نهج مبتكر لبناء الجسور، وهى تقنية تهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة على العمال والركاب والمشاة.

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