البنتاجون: روسيا شريكة النظام السوري بالمجازر

16 مارس 2018 - 12:27 ص

قالت دانا وايت، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن روسيا تدعم نظام بشار الأسد، وشريكته في مجازره بسوريا.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأمريكية، كينث ماكينزي، مساء الخميس.



وأشارت "وايت" إلى أن روسيا توافق على وقف إطلاق النار الذي أعلنته، ولكنها تواصل دعم نظام يستمر بقتل المدنيين الأبرياء.



وأضافت "كما أشار وزير الدفاع جيمس ماتيس، مطلع الأسبوع الحالي، فإن روسيا ترتكب جرائم خارج القانون، فهي تسهم باستماتة (جرائم القتل التي ينفذها) نظام الأسد، ولا تستهدف الإرهابيين التابعين للقاعدة في سوريا".



وأردفت "يمكن لروسيا إيقاف الخسائر المدنية بسوريا، ولكنها بدلا من ذلك تؤجج فقدان المدنيين الأبرياء لأرواحهم، فروسيا لا تعارض الأسد عن قصد، وبذلك فإن الذبح لا يزال متواصل في الغوطة الشرقية، فهي شريكته في تلك المذابح".



وجددت وايت دعوتها لروسيا من أجل إيقاف مجازر نظام الأسد ضد المدنيين.



وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع، في 24 فبراير/شباط الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، في كافة أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.



وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، في 26 من الشهر نفسه، "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية، تمتد 5 ساعات يومياً فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.



والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في 2017.

