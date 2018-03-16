» تطورات جديدة بشأن تسميم جاسوس روسيا المزدوج

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، الخميس، أنها تحقق فى اتهامات جاسوس روسى مزدوج سابق، قال إن مجهولا حاول تسميمه فى شارع بأوكلاند عام 2006.



وروى الجاسوس الروسى السابق، بوريس كاربيتشكوف، الحادث على التليفزيون البريطانى، مؤخرا، بعد تسمم العميل السابق سيرجى سكريبال، وابنته يوليا، بتعرضهما لهجوم بغاز للأعصاب من صنع روسى فى سالزبورى، وأدى حادث التسميم إلى أزمة دبلوماسية حادة بين لندن وموسكو.

وروى الجاسوس الروسى السابق، بوريس كاربيتشكوف، الحادث على التليفزيون البريطانى، مؤخرا، بعد تسمم العميل السابق سيرجى سكريبال، وابنته يوليا، بتعرضهما لهجوم بغاز للأعصاب من صنع روسى فى سالزبورى، وأدى حادث التسميم إلى أزمة دبلوماسية حادة بين لندن وموسكو.

وقال «كاربيتشكوف» إنه كان يحاول التوارى عن الأنظار فى نيوزيلندا بعد أن فرّ إلى بريطانيا على أثر خلاف مع رؤسائه فى موسكو.

وقال «كاربيتشكوف» إنه كان يحاول التوارى عن الأنظار فى نيوزيلندا بعد أن فرّ إلى بريطانيا على أثر خلاف مع رؤسائه فى موسكو.