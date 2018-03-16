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أرسنال يطيح بميلان ويتأهل لربع نهائي "يوروبا ليج"

الرياضة

ارسنال
ارسنال

المصريون ووكالات

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ميلان وأرسنال يغازلان ثمن نهائي "يوروبا ليج"

أطاح أرسنال الإنجليزي، الخميس، بضيفه اي سي ميلان الإيطالي وتأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).
وتغلب أرسنال على ضيفه اي سي ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.
وجاء تأهل أرسنال لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين دون رد.
بادر ميلان بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 35 عبر التركي هاكان تشالهان أوغلو، وبعدها بأربع دقائق أدرك أرسنال التعادل من ركلة جزاء عن طريق داني ويلبك من ركلة جزاء.
وأضاف السويسري جرانيت تشاكا الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 71، ثم أضاف ويلبك الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 86.
وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز سسكا موسكو الروسي على ليون الفرنسي بثلاثة أهداف لهدفين، بينما تعادل ريد بول سالزبورغ النمساوي سلبيًا مع بوروسيا دورتموند الألماني.
وبإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، تأهل لربع النهائي فريقي ريد بول سالزبورغ وسسكا موسكو. -

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