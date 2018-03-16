"الخارجية" تتوعد بالرد على مقتل "مريم"

16 مارس 2018 - 12:58 ص

أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن القنصلية العامة في لندن ستتابع بالتنسيق مع مستشارها القانوني ومحامي أسرة الطالبة مريم عبد السلام التي قتلت في بريطانيا، كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بواقعة الاعتداء عليها، ليتم القصاص من الجناة ومحاسبة المقصرين.



وأكد أحمد أبو زيد أن القاهرة ستعمل على محاسبة "كل من يثبت تقصيره في توفير الرعاية اللازمة للقتيلة، واستيفاء كافة الحقوق القانونية الأخرى للأسرة.



وكانت مريم قد توفيت الأربعاء في توتنغهام ببريطانيا، متأثرة بإصابات لحقت بها، وذلك بعد تعرضها لاعتداء من مجموعات فتيات مطلع الشهر الجاري، نجم عنه نزيف في الدماغ، أدخل الفتاة في غيبوبة.

