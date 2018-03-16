تامر أمين يفتح النار على عبدالله السعيد لهذا السبب

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كشف الإعلامي تامر أمين عن أن ذهاب عبدالله السعيد، لاعب نادي الأهلي، إلى لندن ولقاءه بمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، كان يهدف إلى «مساعدته في الخروج من أزمته مع النادي الذي عرضه للبيع أو الإعارة».
وقال "أمين"، في برنامجه "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن عبدالله السعيد "يستغيث الآن بمحمد صلاح من أجل إنقاذه من الموقف الصعب الذي وضع نفسه فيه. عمل الزلزال وهو الآن من منكوبي هذا الزلزال. شوفلك شقة بره يا عبدالله".
وأضاف "أمين" أن "هناك فارق كبير بين محمد صلاح وعبدالله السعيد، فالأول أكثر التزامًا وإخلاصًا للعبة، ويتطلع لصنع التاريخ لوطنه ولاسمه، والأخير يسعى لكسب المال وتأمين المستقبل ليس إلا".
وأضاف "أمين" أن "ختام عبدالله السعيد سئ جدا لمسيرته مع النادي الأهلي، وما ارتكبه اللاعب جريمة كبرى مع الأهلي، ولكن يكفي العقاب الرادع والقاسي من قبل الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة عندما قرروا عرضه للبيع".


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