تامر أمين يفتح النار على عبدالله السعيد لهذا السبب

16 مارس 2018 - 03:29 ص

كشف الإعلامي تامر أمين عن أن ذهاب عبدالله السعيد، لاعب نادي الأهلي، إلى لندن ولقاءه بمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، كان يهدف إلى «مساعدته في الخروج من أزمته مع النادي الذي عرضه للبيع أو الإعارة».



وقال "أمين"، في برنامجه "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن عبدالله السعيد "يستغيث الآن بمحمد صلاح من أجل إنقاذه من الموقف الصعب الذي وضع نفسه فيه. عمل الزلزال وهو الآن من منكوبي هذا الزلزال. شوفلك شقة بره يا عبدالله".



وأضاف "أمين" أن "هناك فارق كبير بين محمد صلاح وعبدالله السعيد، فالأول أكثر التزامًا وإخلاصًا للعبة، ويتطلع لصنع التاريخ لوطنه ولاسمه، والأخير يسعى لكسب المال وتأمين المستقبل ليس إلا".

