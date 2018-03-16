تحويل 45 من العاملين بـ"الصحة والتضامن" بكفرالزيات إلى التحقيق

قرر الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات اليوم، الجمعة، تحويل 45 من قوة العاملين بالصحة والتضامن بمدينة كفرالزيات إلى التحقيق؛ بسبب الغياب وترك العمل.

جاء ذلك القرار على خلفية مرور رئيس المدينة على مستشفى كفرالزيات العام أمس، الخميس، وتفقده قسمى الاستقبال والحروق ووحدة الغسيل الكلوى للوقوف على مدى انتظام العمل وتقديم الرعاية والخدمات الصحية للمرضى ورصد غياب وعدم تواجد 34 من قوة العاملين بالمستشفى عبارة عن " 18 طبيبًا و9 ممرضات و7 إداريين".

كما أجرى "شعلان" مرورًا مفاجئًا على مستشفى حميات كفرالزيات وتفقد أقسام المستشفى وتبين غياب، وعدم تواجد 5 أطباء و4 ممرضات، وكذا المرور على إدارة التضامن الاجتماعي ورصد ترك عمل لـ 2 من الموظفين فأصدر قراره المتقدم.

















