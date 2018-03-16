ماذا قال "عكاشة" عن حياة الدرديري في أول ظهور له؟

16 مارس 2018 - 06:48 ص

ظهر الإعلامي توفيق عكاشة عبر برنامج جديد على صفحة قناة الفراعين عبر موقع "يوتيوب"، يحمل اسم "كلام جديد".

وقال عكاشة، الذي ظهر مرتديا جلبابا في أحد حقول القمح، إن "مصر شهدت، في 25 يناير 2011، ثورة شعبية كانت تهدف إلى الإصلاح، لكن العدو استغل الأمر، وانحرف بتلك الثورة لتحقيق أهدافه واستدراجها إلى حروب الجيل الرابع، التي شهدتها عدد من الدول العربية، واستباحت فيها الكرامة والشرف، مثلما حدث في العراق وسوريا واليمن".

واعتبر أنه: "لولا شجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانه الراسخ، وأنه يعمل من أجل الوطن ومصر، التي تعدّ أقدم دولة في الأرض، لما كانت استقرت الأوضاع في البلاد كما هي اليوم".

وقال: "أعلن تأييدي الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومعي الإعلامية القديرة حياة الدرديري".