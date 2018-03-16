نجل قيادي إخواني: هذا ما حدث بزنزانة المرشد

16 مارس 2018 - 07:06 ص

تحدث نجل قيادي في جماعة الإخوان المسلمين بمصر عن معاناة والده وقادة "الإخوان" في سجن طرّه جنوبي القاهرة.

وحسبما نقلت صحيفة "عربي21" قال عمر راضي، نجل المعتقل محسن راضي، الأمين السابق لحزب الحرية والعدالة في محافظة القليوبية: "إن والده وآخرين، على رأسهم محمد بديع، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، يمرون بظروف صعبة في المعتقل، من حبس انفرادي، وحرمان من الأغطية، وغيرهما.

وتابع:" الزيارة ممنوعة على والده منذ سنة كاملة، ولا يلتقون سوى داخل المحكمة، ومن خلف القفص الزجاجي بنحو ثمانية أمتار".

وأضاف: "ممنوع دخول الأكل، وبيقدموله الأكل الميري... اللي اللحمة بتاعته رماها مرة للقطة مكلتهاش، فما بالكم بالبني آدمين!!!".

وبحسب راضي، فإن زنزانة مرشد الإخوان، محمد بديع، نزعت منها ستارة الحمّام، فيما تم تكسير بلاط زنزانة سعد الكتاتني، وفق قوله.

وعلق نجل محسن راضي: "ضغط نفسي وإهانة لا يتحملها أي شخص، ولكن بفضل الله وكرمه ما زلنا نرى ابتسامتهم على وجوههم ثابتين صابرين، ومنهم من يري رؤى جميلة، ومنهم من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ".