» طيار يخدر مساعدته ويغتصبها

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رفعت مساعدة طيار في شركة طيران_ألاسكا الأميركية، دعوى قضائية تتهم فيها طياراً من زملائها بتخديرها واغتصابها.

ووفق تفاصيل الدعوى، حدثت الواقعة أثناء قضاء الطيار ومساعدته، بيتي بينا، ليلة أثناء مهام الطيران في مدينة مينيابوليس.

وقالت مساعدة الطيار التي عملت من قبل في قيادة مروحيات عسكرية أثناء مهام قتالية في أفغانستان مع #الجيش_الأميركي:" إن زميلها الطيار وضع مادة مخدرة في شرابها أثناء وجودهما في مكان عام، وفجأة أحست بثقل في رأسها، واستيقظت لتجد نفسها في غرفة نومه وعلى سريره، نقلاً عن موقع "فوكس نيوز".

واستهدفت الضحية (39 عاماً) بالدعوى شركة #الطيران التي لا يزال الطيار الذي تتهمه باغتصابها يعمل ضمن أطقمها.

وكشفت الضحية أن واقعة اغتصابها تعود إلى شهر يونيو 2017، وكانت أثناء مهمة عمل. أما الطيار فهو متزوج ويبلغ من العمر 50 عاماً.

وقالت في دعواها القضائية، الأربعاء الماضي، إنها استيقظت من النوم لتجد ملابسها والغرفة المحيطة بها في حالة فوضى، وأيقنت من علامات جسدية أنها تعرضت للاغتصاب على أيدي زميلها الطيار.

وطالبت المساعدة الشركة بفصل الطيار من العمل بعد تورطه في "واقعة #الاغتصاب".

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم شركة طيران ألاسكا، آن جونسون، أن الشركة "تتعامل مع هذا التحقيق على نحو جدي"، مشيرة إلى "إيقاف الطيار عن العمل لحين انتهاء التحقيق، وذلك حرصاً على أمن وسلامة الركاب وأطقم الطيران".


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