  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:17 ص
بحث متقدم
انتخابات الرئاسة

مصر تستنكر انتقاد ألمانيا للانتخابات الرئاسية

زوجة نجل ترامب

زوجة ترامب الإبن تطلب الطلاق رسميا ‎

محمد بديع

نجل قيادي إخواني: هذا ما حدث بزنزانة المرشد

توفيق عكاشة

ماذا قال "عكاشة" عن حياة الدرديري في أول ظهور له؟

"بي بي": نعتزم زيادة استثماراتنا في مجال الطاقة بمصر

معلومة هامة بشأن أنشطة "بي.بي" في مصر

عبدالله السعيد

تامر أمين يفتح النار على عبدالله السعيد لهذا السبب

اسد الأمارت محمد بن زايد

أسوشيتد برس تفجر فضيحة مدوية عن مستشار "بن زايد"

رامي جان

"هذا هو سيناريو الإخوان للوقيعة بين السيسي والجيش"

شيخ الأزهر

فلسطين تواجه غطرسة القوة وسياسات الظلم والتهجير

أبو اسماعيل

هذا ما يعانيه «أبوإسماعيل» وقيادات الإخوان بطره

ناشطة تونسية تثير ضجة بعد ظهورها "شبه عارية"

الصفحة الأخيرة

ناشطة تونسية
ناشطة تونسية

أخبار متعلقة
#

سجن سائحة 6أشهر بعد اعتدائها على أمين شرطة

#

سيناء بؤرة جديدة لجهاديي سوريا والعراق

#

كواليس 5 ساعات قضتها "جوهرة" بالمحكمة

#

القبض على الراقصة الروسية الشهيرة "جوهرة"

أثارت ناشطة سياسية تونسية حالة من الاستنكار بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اثر ظهورها في إحدى الصور خلال زيارتها لمدينة فاس المغربية، وهي "شبه عارية" داخل ضريح "مولاي إدريس زرهون".

وتداول نشطاء تونسيون ومغاربة عبر “فيسبوك”، صورة لداليا مبروك المرشحة التونسية للانتخابات البلدية على القائمة المستقلة “الأمل”، وهي تجلس داخل الضريح الذي تقام فيه الصلاة واضعة على كتفها "وشاحا" كبيرا لتغطية كتفها وصدرها اللذين كانا شبه مكشوفين، في حين ظهرت أرجلها عارية حيث كانت ترتدي"الهوت شورت".

وعبّر نشطاء شبكات التواصل عن استهجانهم لما أقدمت عليه "مبروك"، معتبرين ذلك "استباحة لحرمة دور العبادة واستهتارا بالقيمة الدينية والرمزية وبالمكانة التي تحظى بها الأضرحة بالمغرب"، في حين طالب إسلاميون تونسيون بـ"محاكمتها".

فيما نشرت صفحة تدعى "تونس ستبقى حرة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة قالت فيها: "هذه التي فرحت بانتهاكها حرمة المسجد تريد أن تصبح رئيسة بلدية المهدية والمسؤولة الأولى عن المساجد في عاصمة الفاطميين".

من جهتها، أوضحت داليا مبروك أن الصورة التي يتم تناقلها ليست في مسجد بل هي "مأخوذة في مقام ولي في فاس (ضريح مولاي إدريس) في المغرب وهو مكان سياحي"، مشيرة إلى أن حياتها الشخصية "خط أحمر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
جمال سلطان

حكاية شيخ الإمارات على الجفري في مصر؟!

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ممثلة هندية تشنق نفسها لهذا السبب
» العثور على جسيمات بلاستيكية في قناني المياه المعبأة
» ناشطة تونسية تثير ضجة بعد ظهورها "شبه عارية"
» 10 أماكن حول العالم ممنوعة من الزيارة
» طيار يخدر مساعدته ويغتصبها
» سقوط طائرة عسكرية أميركية وعلى متنها جنود
» حمزة نمرة «يطير من تاني» بألبوم «متفائل»
» تطورات جديدة بشأن تسميم جاسوس روسيا المزدوج
» "هذه هي دلالات حديث السيسي عن الأفارول"
» اليسار ليس موحدًا خلف الرئيس
» تصعيد غير مسبوق من واشنطن ضد موسكو

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن