» ناشطة تونسية تثير ضجة بعد ظهورها "شبه عارية"

16 مارس 2018 - 07:34 ص

أثارت ناشطة سياسية تونسية حالة من الاستنكار بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اثر ظهورها في إحدى الصور خلال زيارتها لمدينة فاس المغربية، وهي "شبه عارية" داخل ضريح "مولاي إدريس زرهون".

وتداول نشطاء تونسيون ومغاربة عبر “فيسبوك”، صورة لداليا مبروك المرشحة التونسية للانتخابات البلدية على القائمة المستقلة “الأمل”، وهي تجلس داخل الضريح الذي تقام فيه الصلاة واضعة على كتفها "وشاحا" كبيرا لتغطية كتفها وصدرها اللذين كانا شبه مكشوفين، في حين ظهرت أرجلها عارية حيث كانت ترتدي"الهوت شورت".

وعبّر نشطاء شبكات التواصل عن استهجانهم لما أقدمت عليه "مبروك"، معتبرين ذلك "استباحة لحرمة دور العبادة واستهتارا بالقيمة الدينية والرمزية وبالمكانة التي تحظى بها الأضرحة بالمغرب"، في حين طالب إسلاميون تونسيون بـ"محاكمتها".

فيما نشرت صفحة تدعى "تونس ستبقى حرة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة قالت فيها: "هذه التي فرحت بانتهاكها حرمة المسجد تريد أن تصبح رئيسة بلدية المهدية والمسؤولة الأولى عن المساجد في عاصمة الفاطميين".

من جهتها، أوضحت داليا مبروك أن الصورة التي يتم تناقلها ليست في مسجد بل هي "مأخوذة في مقام ولي في فاس (ضريح مولاي إدريس) في المغرب وهو مكان سياحي"، مشيرة إلى أن حياتها الشخصية "خط أحمر".