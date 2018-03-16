مصر تستنكر انتقاد ألمانيا للانتخابات الرئاسية

16 مارس 2018 - 07:46 ص

استنكرت سفارة جمهورية مصر العربية في ألمانيا ما ورد في تصريحات المفوض الألماني لحقوق الإنسان من ادعاءات بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر والأوضاع الحقوقية في البلاد.

وشددت السفارة المصرية - في بيان لها اليوم الخميس - على رفضها القاطع لنهج التدخل غير المقبول في الشأن الداخلي المصري، وما ينطوي عليه من قراءة غير موضوعية للواقع المصري.

وأشارت سفارة جمهورية مصر العربية إلى أنها كانت تأمل أن يترك المفوض الألماني الدولة المصرية لاستكمال مسارها الثابت نحو التحول الديمقراطي وترسيخ دعائم الحداثة وإعلاء قيم حقوق الإنسان، لاسيما وهي على أعتاب الاستحقاق الانتخابي الرابع لها منذ ثورة الثلاثين من يونيو، دون الانجراف إلى تبني مثل تلك المواقف.

وكانت ألمانيا أعربت الخميس عن عدم ثقتها في إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مصر.

وطالبت في بيان أصدرته مفوضة الحكومة الاتحادية لحقوق الإنسان السياسية بالخارجية بيربل كوفلر السلطات المصرية بإفساح المجال لكافة المواطنين لتطبيق الحقوق المنصوص عليها في الدستور فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتظاهر وحرية الصحافة.