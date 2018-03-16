» ممثلة هندية تشنق نفسها لهذا السبب

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عثرت الشرطة الهندية على جثة ممثلة مغمورة ، داخل منزلها، بعد أيام من اختفائها.

وقال موقع "تايمس أوف انديا"، إن الممثلة موميتا ساها، وجدت معلقة بحبل من سقف غرفة نومها في مدينة كوكاتا.

وأوضح الموقع، أن ساها كانت تعاني الاكتئاب الشديد بسبب عدم نجاحها في مجالها.

وعثرت الشرطة على رسالة في غرفة الممثلة الهندية، قالت فيها: "لم أفلح في أن أصبح ممثلة، لم أتمكّن من تحقيق حلم أي أحد".

ويأتي انتحار ساها بعد نحو ثلاث سنوات من انتحار أربع ممثلات مغمورات، وللسبب ذاته، وهو فشلهن في تحقيق النجاحات والظهور الإعلامي.

ونقل الموقع الهندي، عن علماء نفس، قولهم إن "التبرير الوحيد لسبب إقدام تلك الممثلات على الانتحار يعود إلى الضغط الكبير الذي تشكله هذه المهنة عليهنّ، خصوصاً عندما يواجهن عقبات في التمثيل والمال وتجارب الأداء".

ويقول علماء نفس، إن الضغط على الممثلات يدفعهن إلى اللجوء للمخدرات، والإسراف في احتساء الكحول.


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