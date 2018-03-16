» كشف لغز مقتل مصري في إيطاليا

16 مارس 2018 - 08:29 ص

كشفت التحقيقات في ايطاليا عن لغز مقتل المصري "مجدي عقل" بعد 7 أشهر من اختفاؤه ، مشيرة الى ان خلافات مالية وراء الواقعة.

وقد وجهت النيابة العامة في ميلانو، تهمة القتل العمد إلى شاب يدعى "دانيال كارابيلي"، لرجل مصري اسمه "إبراهيم عبده عبد عقل"، الشهير بـ"مجدي عقل"؛ بسبب خلافات على الحقوق المالية الخاصة بالموظف المصري في الشركة التي يمتلكها والد المتهم في ميلانو، حيث اختفى الرجل المصري الذي يبلغ من العمر 60 عامًا في 2 أغسطس العام الماضي أي منذ حوالي 7 أشهر بعد 26 عامًا من العمل في إيطاليا.

وطبقًا لصحيفة "كوريرا ديل سيرا" الإيطالية، فقد وجهت السلطات الإيطالية، التهمة بعد التحري عن الجريمة، وعلاقة صاحب العمل بها، والذي أنكر علاقته باختفاء أو قتل الموظف المصري، قائلًا "لا أعرف شيئًا عن اختفاء مجدي"، وأنه ترك المكتب فى يوم اختفاء الرجل بعد الظهر، ولكن النيابة وجهت لنجل صاحب شركة الشحن وتفريغ الفواكه والخضراوات، تهمة القتل للموظف المصري؛ بسبب الحقوق المالية للأخير الذي كان ينوي ترك إيطاليا والعودة لمصر بعد الحصول على حقوقه المالية.

ادّعى المتهم، براءته وأعطي تبريرات غير مقنعة، حيث أثبتت التحريات وجوده فى تلك الفترة الزمنية التي اختفي فيها مجدي عقل داخل الشركة، أثناء وجود الموظف المصري هناك وحدوث مشاجرات فيما بينهما، وطبقًا لشركة المحمول موبايلي فإن الضحية المصري كان داخل الشركة حتى الساعة 19.30، وأن نجل صاحب الشركة كان متواجدًا أيضًا هناك طبقًا لسجلات الهاتف حتى الساعة 20.5 أي خلال الوقت الذي اختفي فيه الضحية المصري، بعدها أغلق الهاتف المحمول لـ"مجدي عقل"، وفشلت كل المحاولات للاتصال به من قبل زوجته.

ورغم عدم العثور على جثة الضحية المصري فإنه طبقًا لمكتب المدعي العام الإيطالية، فإن قتل الضحية المصري حدث بعد مشادات شديدة بين الجاني، والموظف المصري الذي أراد إنهاء علاقته بالعمل والعودة إلي عائلته فى مصر، حيث تبلغ مكافأة نهاية الخدمة المفترض الحصول عليها 100 ألف يورو، والتي كانت بالنسبة لصاحب العمل مبلغًا مرتفعًا، وأراد دفع 25 ألف يورو.