» ابن رجل الأعمال خُدع في ملكة الجمال!!!

د.أميمة السيد
إنسانة مستهترة و سطحية جداً، في تفكيرها، في معاملاتها، وفي كل شيء، واكتشفت أيضاً أنى لا أحب هذه الشخصية أبدا، لدرجة أن انبهاري بجمالها تحول إلي أنى اكتشفت أن حتى الملامح فإن هناك كثير من الفتيات أجمل منها بكثير، لا أعرف كيف أتصرف؟ ورغم تعجلي في البداية بالزواج، إلا اني فضلت التأني وعدم التسرع ولنا أكثر من عام ونصف مخطوبين، هل أتركها؟ ولو تركتها هل سأكون ظلمتها؟ أو ممكن لهذه الشخصية من تعديل وتغيير فأصبر عليها؟
(الرد)
ليس من العيب أن نخطأ، ولكن من العيب نتمادي في الخطأ أو أن نكرره..وأنت انبهرت فقط بالشكل الخارجى ولم تهتم بالمضمون والتفكير فيه ودراسته مثلما علمك والدك..ورغم أنني أعلم عن ما تسمي بـ"مسابقات ملكات الجمال" أنها تخصص نسبة من الدرجات بعد اجتيازهن مرحلة اختبارات الذكاء والثقافة العامة، إلا أننى صدمت من رسالتك بمثل هذه العقلية المختبئة وراء ملامح يقال عنها أنها الأجمل!! فما الجمال إلا رؤية نسبية ومتغيرة من شخص إلي أخر.. و في الواقع ليس من المستحيل تغيير مثل شخصية خطيبتك، ولكنها من الأمور الصعبة والتى سوف تأخذ كثير من الوقت، فإن كان لديك الصبر والجلد والاستعداد للدخول في احتمالات نجاح تغييرها أو لا، فاصبر عليها وحاول معها، بيد أنى أستبعد هذا الحل عنك، لأنك أنت كذلك يبدو من كلامك قلة الخبرة لصغر سنك نوعاً ما، فما ذكرت ما معناه أنك حاولت إسعادها بشتي السبل بإغداقك الهدايا عليها، فمن قال لك أن الهدايا الثمينة والكثيرة هى سر السعادة ؟! بدون إجابة منى فبالتأكيد علمتك التجربة أنه مبدأ خاطيء، وأتمنى أن تكون تجربة مفيدة لك ولغير ممن يقرأها..
بعد استخارة الله عز وجل أنصحك بأن تتخذ قرارك بالاعتذر عن الزواج منها، لعدم التوافق الفكري بينكما، وهذا أفضل لك ولها حتي لا تظلمها بعد ذلك وتتحول حياتكما بعد الزواج إلي كتلة من الاختلافات التي غالباً ستتحول إلي "خلافات" يصعب معها الاستمرار، فتجنباً للطلاق بعد الزواج فأري أن انفصالكما من الأن أفضل بكثير..
مع الوضع في الاعتبار عند اختيار شريكة أخري لحياتك ألا تقع في نفس الأخطاء السابقة، فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وينبغي وقتها أن يكون اختيارك علي الأسس التي تفضلها في المرأة بجانب الشكل العام المريح لك عند النظر إليها..
وفقك الله تعالي لكل خير وهداها الله وعوض كل منكما بالأفضل له.
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