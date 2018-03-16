» ابن رجل الأعمال خُدع في ملكة الجمال!!!

16 مارس 2018 - 08:44 ص

يارب تكوني بخير دكتورة أميمة،

أنا متابع لحضرتك وأرتاح لحلولك وكلامك جدا من سنين وقت دراستى بالثانوي..أنا ابن أحد رجال الأعمال المعروفين، والدى علمنى وكذلك تعلمت من كتابات حضرتك انى أفكر كثيرا في كل شيء وأدرسه قبل الدخول فيه، تعرفت بفتاة غاية في الجمال والفائزة بمسابقة ملكة الجمال، انبهرت بها وتعلقت بها كثيرا وكنت أتمنى لها كل شيء جميل، خطبتها وحاولت إسعادها بكل الطرق، قدمت لها أغلي الهدايا، حتى أسعدها..المشكلة أننى اكتشفت شيئاً فشيئاً أن بها عيوب كبيرة في شخصيتها، عيوب أنا شخصياً لا أتحملها، تُعامل والدتها وأخوها بأسلوب مش لطيف، وحتى بنات عمها وصحباتها تعاملهم بمنتهى العجرفة والتعالى، وتقصد أن تغيظهم بكل هدية أقدمهالها، هذا غير انها بدأت تطلب وتشرط عليا الهدايا، لازم ألماظ، حتى العربية التي أهدتهالها يوم الخطوبة طلبت تغييرها بغيرها أغلى بكثير، بدأت أشعر أنها طماعة جدا، ولا تهتم بي وكل اهتمامها بالخروج والهدايا ومكيدات أصحابها، واكتشفت أيضا انها منعدمة الثقافة لدرجة لم أكن أتخيلها، لدرجة انى عزمتها على معرض الكتاب، كمحاولة من المحاولات منى على مدار شهور حتى أغير من شخصيتها للأفضل، المهم تجولت معى بصالة واحدة، ولم تنتبه لكتاب واحد مهم، وكل اهتمامها كان على الكافتريات بالخارج وبائعى الهدايا والاكسسوارات، لدرجة طلبت تشغل أغانى و تنتظرني بالعربية علي ما تجولت لواحدى بالمعرض..



إنسانة مستهترة و سطحية جداً، في تفكيرها، في معاملاتها، وفي كل شيء، واكتشفت أيضاً أنى لا أحب هذه الشخصية أبدا، لدرجة أن انبهاري بجمالها تحول إلي أنى اكتشفت أن حتى الملامح فإن هناك كثير من الفتيات أجمل منها بكثير، لا أعرف كيف أتصرف؟ ورغم تعجلي في البداية بالزواج، إلا اني فضلت التأني وعدم التسرع ولنا أكثر من عام ونصف مخطوبين، هل أتركها؟ ولو تركتها هل سأكون ظلمتها؟ أو ممكن لهذه الشخصية من تعديل وتغيير فأصبر عليها؟ (الرد) ليس من العيب أن نخطأ، ولكن من العيب نتمادي في الخطأ أو أن نكرره..وأنت انبهرت فقط بالشكل الخارجى ولم تهتم بالمضمون والتفكير فيه ودراسته مثلما علمك والدك..ورغم أنني أعلم عن ما تسمي بـ"مسابقات ملكات الجمال" أنها تخصص نسبة من الدرجات بعد اجتيازهن مرحلة اختبارات الذكاء والثقافة العامة، إلا أننى صدمت من رسالتك بمثل هذه العقلية المختبئة وراء ملامح يقال عنها أنها الأجمل!! فما الجمال إلا رؤية نسبية ومتغيرة من شخص إلي أخر.. و في الواقع ليس من المستحيل تغيير مثل شخصية خطيبتك، ولكنها من الأمور الصعبة والتى سوف تأخذ كثير من الوقت، فإن كان لديك الصبر والجلد والاستعداد للدخول في احتمالات نجاح تغييرها أو لا، فاصبر عليها وحاول معها، بيد أنى أستبعد هذا الحل عنك، لأنك أنت كذلك يبدو من كلامك قلة الخبرة لصغر سنك نوعاً ما، فما ذكرت ما معناه أنك حاولت إسعادها بشتي السبل بإغداقك الهدايا عليها، فمن قال لك أن الهدايا الثمينة والكثيرة هى سر السعادة ؟! بدون إجابة منى فبالتأكيد علمتك التجربة أنه مبدأ خاطيء، وأتمنى أن تكون تجربة مفيدة لك ولغير ممن يقرأها.. بعد استخارة الله عز وجل أنصحك بأن تتخذ قرارك بالاعتذر عن الزواج منها، لعدم التوافق الفكري بينكما، وهذا أفضل لك ولها حتي لا تظلمها بعد ذلك وتتحول حياتكما بعد الزواج إلي كتلة من الاختلافات التي غالباً ستتحول إلي "خلافات" يصعب معها الاستمرار، فتجنباً للطلاق بعد الزواج فأري أن انفصالكما من الأن أفضل بكثير.. مع الوضع في الاعتبار عند اختيار شريكة أخري لحياتك ألا تقع في نفس الأخطاء السابقة، فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وينبغي وقتها أن يكون اختيارك علي الأسس التي تفضلها في المرأة بجانب الشكل العام المريح لك عند النظر إليها.. وفقك الله تعالي لكل خير وهداها الله وعوض كل منكما بالأفضل له. .............................. .....................





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