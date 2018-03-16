تعرف على حالة الطقس

16 مارس 2018 - 09:16 ص

يقدم موقع "المصريون"، خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم، الجمعة، 16 مارس، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة علي بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 15 23

وسط الدلتا 15 23

الإسكندرية 14 22

بلطيم 13 22

مطروح 10 20

السلوم 10 21

سيوة 16 26

بورسعيد 15 21

دمياط 15 21

العريش 09 22

رفح 09 21

الإسماعيلية 12 23

السويس 13 24

رأس سدر 14 24

نخل 07 23

نويبع 19 26

طابا 13 23

كاترين 09 22

الطور 15 25

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 17 28

مرسى علم 15 28

الفيوم 11 24

بنى سويف 11 25

المنيا 12 25

أسيوط 12 25

سوهاج 13 29

قنا 14 32

الأقصر 15 33

أسوان 15 24

أبوسمبل 15 34

الوادى الجديد 15 31

شلاتين 17 29

ابو رماد 17 28

راس حدربة 18 28

حلايب 18 27



