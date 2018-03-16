عمار حسن: يكشف 4 نقاط لمعرفة المنافق سياسيًا

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النفاق

الاجتماع

الحاكم

حدّد خبير الاجتماع السياسي، عمار على حسن، الصفات التي من الممكن أن تتوفر بالشخصية المنافقة سياسيًا، والتي منها تتميز بالمبالغات اللغوية والذهنية، يكون لها وقع صاخب على الآذان وتعرف التزلف والمراوغة، ولها وجهان ظاهر وباطن، وتسخر هذه الازدواجية في عالم السياسة للإيقاع بمن تستهدفه عبر الغش والتدليس، فإن كان هدفها الحاكم أرادت من نفاقه أن تحصد ذهبه، وتتقى سيفه، غير عابئة بالمصلحة العامة.

وأضاف "حسن"، خلال مقال له نشر بـ"المصرى اليوم" بعنوان "النفاق السياسي وتضليل الحاكم"، أن كلام المنافقين يصنع تلالًا من المبالغات السياسية التى تؤدى إلى فقدان الاصطلاحات معناها الحقيقي، بفعل ابتذالها على ألسنة العموم، فتتملكهم حيالها مشاعر السخرية والشك والتأفف والصدود، فلا يرون اصطلاحات مثل «أزهى عصور الديمقراطية» و«عهد الإنجازات الهائلة» و«الرئيس الضرورة» و«الزعيم الأوحد» و«القيادة التاريخية».

وتابع: "والمبالغات المصاحبة للنفاق الزاعق المتجاوز للأخلاق والأعراف، أو المناقض التام للواقع، تؤدى إلى عكس ما يريده الحاكم الممدوح، أو المتزلف إليه, و منتجي النفاق في زماننا موزعون على كتاب صحفيين ومذيعي تليفزيون وإذاعة وسياسيين وفنانين ورياضيين وتجار وكبار موظفين وأصحاب أموال وأعمال ويصل الأمر إلى بعض العوام، ممن يرجون من نفاقهم نفعا أو يتقون به شرا".


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