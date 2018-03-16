جان : أنا بداية لعودة جماعية من تركيا

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تركيا

الإخوان

رامى جان

عودة جماعية

قال الناشط القبطي رامي جان العائد من تركيا ، عقب وجوده مع الإخوان منذ 30 يونيه 2013  إنه  مجرد بداية لعودة جماعية من تركيا .

وأضاف علي حسابه علي تويتر صدقوني و أنا قد عاشرت الإخوان سنوات طويلة لا تصدقوهم ، فهم لا يريدون سماع إلا أنفسهم.

وتابع قائلا:  إذا قالوا قاطعوا الانتخابات فلا تقاطعوا إذ قالوا لا يوجد إقبال إذا هناك إقبال ، لا تصدقوهم و ادعوا الجميع للمشاركة و إذ كان ذلك ممكنا أرسلوا فيديوهات و أنتم في سفارات مصر حول العالم ليري العالم كذبهم.

وقد لاقت تغريدات جان علي صفحته جدلا وتفاعلا واسعا ، حيث غرد أحد المعلقين قائلا : ولا يهمك لا يملكون سوي النواح

وقال حساب مصر تنتفض : أنت بتهد المعبد اللي بيبنوه من زمان

وغرد حساب لمياء همام : جماعية ازاي يعني هو مطلوب مننا كشعب كمان نتقبل ناصر ومطر وعبدالله..مابلاش الجمل اللي بتحسسنا ان فيه حاجه مش مفهومه بتحصل.


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