جورج إسحاق: يطرح 10 أسئلة محرجة للرئيس القادم

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المجلس القومى لحقوق الانسان

محدودى الدخل

قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لا يخفى على الجميع أن مصر تمر بأصعب أوقاتها من حيث غلق المجال العام، ومن حيث مساحات الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة هى الأصعب والأقسى التى ينكل فيها بالمعارضة أو بأى طرف له رأى آخر أو مخالف.

وأضاف "إسحاق"، خلال مقاله الذي نشر بـ"الشروق"، تحت عنوان "ماذا بعد"، قائلاً "ولكن  علينا ان نسأل سؤالا شرعيا عن ما هو قادم بعد هذه الانتخابات، هل أحد يستطيع أن يجاوبنا عن هذا السؤال وماذا بعد؟ ماذا عن التعليم وتحسين جودته هل ننتظر تطويرا ما؟ ماذا عن الخدمات فى المستشفيات؟ ماذا عن العلاج الناقص غير المتوافر؟ ماذا عن البطالة؟ ماذا عن الارتفاع الجنونى فى الأسعار؟ ماذا عن متوسطى أو معدومى الدخل؟ ماذا عن التأمينات؟ ماذا عن المواطن البسيط؟".

ومضى الحقوقى  مستكملا :"  فهل بإمكاننا أن نعيد ما قلناه مرارا وتكرارا من أن القضاء على الإرهاب لن ولم يكن أمنيا فقط، فالإرهاب يبدأ فكرا ومقاومته لابد أن تكون ثقافيا وفنيا وأدبيا ومجتمعيا وسلوكيا مع السماح لكل الآراء المختلفة المعارضة أن تقال وتنتشر ويفتح عليها حوار مجتمعى بناء حتى لا يرتمى الشباب فى أحضان جماعات تكفيرية إرهابية هدامة , وهل من حقنا أن نتساءل كيف سنقاوم الفساد ونحاربه فى الفترة القادمة؟ هل سنستمر فى محاربته بالقطعة مثلما يحدث الآن؟ أم سيكون لدينا منظومة كاملة للقضاء ومكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره؟".

وبدوره قال عضو القومى لحقوق الانسان :" لكى يحدث كل ما سبق لابد أن يكون هناك حوار بناء مع كل القوى السياسية المختلفة فى المجتمع المصرى. فكل هذه القوى لديها رؤية محترمة عن جميع الملفات الشائكة فى المرحلة الراهنة , وبدلا من التنكيل بهم وتخوينهم وتشويههم فماذا عن استبدال ذلك باحترامهم وفتح مجال للحوار المتبادل معهم ومناقشة قياداتهم حسب خبرتهم فى المجالات المختلفة؟


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