قطع المياه عن 13 منطقة لمدة 16 ساعة

16 مارس 2018 - 11:37 ص

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "مدينة قباء بالكامل- المنطقة الصناعية الكيلو18 - تقسيم عمر بن الخطاب - شارع جمال عبد الناصر بمتفرعاته - مدينة الحرفيين - مدينة التجاريين - جمعية مساكن عين شمس بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى - الرجاء -15مايو- معسكرات الأمن المركزى قطاع المطار- معسكرات العمليات الخاصة والدوريات الأمنية - مركز تدريب الحرس الجمهورى - مساكن الفاروقية التابعة لشبكات مصر الجديدة".



وقالت الشركة أن السبب وراء هذا الانقطاع أعمال تحويل مسار خط المياه قطر800 مم والمتعارض مع أعمال مسار الخط الرابع لمترو الأنفاق.



ومن المقرر ان يبدأ اعتبارًا من الساعة الـ9 صباح يوم السبت الموافق 17-3-2018، وحتى الساعة الواحدة صباح الأحد الموافق 18-3-2018 ولمدة 16 ساعة.



وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



