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"المالية" تعتمد إتاحات عاجلة بمبلغ 4 مليارات و700 مليون جنيه

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عمرو الجارحي وزير المالية
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عمرو الجارحى

وزارة الملية

اتاحات عاجلة

اعتمد عمرو الجارحي، وزير المالية، عددًا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4 مليارات و700 مليون جنيه عن شهر فبراير 2018 لوزارة الصحة ولهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

تضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر فبراير 2018، وجدير بالذكر أنه قد تم اصدار ضمانات بمبلغ 190.70مليون دولار لشراء 835.0 ألف طن قمح مستورد.

وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 25 مليون جنيه لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تكاليف الحملات الإعلامية للتوعية من مخاطر المخدرات، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 21.9 مليون جنيه لوزارة الصحة لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين للسادة أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

وقد تم إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر يناير 2018 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي، كما تم إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر فبراير 2018، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لاستكمال صرف مستحقات العاملين في مؤسسات الصحفية.

بالإضافة الي اتاحة مبلغ 98.5مليون جنيه لشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر فبراير 2018، كما تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر فبراير 2018 لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

وتضمنت الاتاحات مبلغ 67 مليون جنيه منهم 62.5 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر يناير 2018، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 4.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق عن شهر يناير 2018.

وقد تم إتاحة مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر فبراير 2018، كما تم إتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر فبراير 2018.



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