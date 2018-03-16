عامل يلقي ابنته داخل حمام مسجد في سوهاج

16 مارس 2018 - 11:39 ص

ألقى عامل يقيم بدائرة مركز قسم أول سوهاج ابنته البالغة من العمر يومين داخل دورة مياه مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بسبب عدم قدرته على الإنفاق عليها.

وردت معلومات للواء عمر عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، من قسم أول شرطة سوهاج يفيد بتقدم "وحيد.ر.ا" 31 سنة عامل ويقيم دائرة القسم بعثوره على طفله حديثة الولادة بدورات مياه مسجد الشهيد عبد المنعم رياض - دائرة القسم.

وتبين من التحريات وجود طفلة "حديثة الولادة" ملفوفة بقطعة من القماش ومربوطة الحبل السرى وتم نقل الطفلة لمستشفى سوهاج العام.

وحضر الأب إلى مقر القسم مع زوجته، وقررا بأن الطفلة المذكور ابنتهما وقام الأول بوضعها مكان العثور عليها إثر خلافات بينهما بسبب عدم قدرته على الإنفاق عليها.

حرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.