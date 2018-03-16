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"تعليم القليوبية" يفوز بالمركز الأول في مسابقة المكتبات النموذجية

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علي إسماعيل

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تعليم

جوائز

القليوبية

المكتبات

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن توجيه عام المكتبات بالمديرية حقق عددًا من المراكز المتقدمة فى مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع قطاع الخدمات والأنشطة والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والإدارة العامة للمكتبات.

وأشار "عجلان"، إلى أن التصفيات النهائية أسفرت عن فوز فريق مدرسة علاء أبو سليم الثانوية بنات بإدارة قليوب التعليمية بالمركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية تلاها فى المركز الثانى والثالث فريقى محافظتى المنوفية والغربية .

وفى المرحلة الإعدادية فازت مكتبات القليوبية بالمركز الثانى بعد محافظة الغربية التى حصدت المركز الأول.

وفى المرحلة الابتدائية حصدت المركز الثالث حيث سبقتها محافظتى المنوفية والجيزة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه سيتم تكريم المدارس الفائزة وتوجيه المكتبات بالمديرية والإدارات الفائزة بالمسابقة التى اجريت تنفيذا  لخطة المسابقات للإدارة العامة للمكتبات حيث تم الإعداد لها بشكل جيد ثم تقييم المكتبات المرشحة للاشتراك في المسابقة المكتبات النموذجية وتم ترشيح مكتبة مدرسة ابو بكر الصديق الرسمية للغات بإدارة العبور للمرحلة الابتدائية ومكتبة مدرسة هدى شعراوي الاعدادية بنات بإدارة شرق شبرا الخيمة للمرحلة الإعدادية.

و حصلت القليوبية على ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية لتحصل علي المركز الاول في المرحلة الثانوية والمركز الثاني في المرحلة الإعدادية و المركز الثالث في المرحلة الابتدائية، موجها الشكر للموجه العام للمكتبات  محمد علاء الدين علي و الموجه الأول للنشاط  اسامة فتحي عبد الله ولفريق إدارة قليوب الموجه الاول الاستاذ سيد عبد الصمد.




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