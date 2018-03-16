المنظمة المسكونية بجنيف تنهى استعداداتها لمتابعة الانتخابات في الخارج

16 مارس 2018 - 11:46 ص

قال أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية بجنيف والحاصلة على تصريح متابعة الانتخابات الرئاسية كمنظمة دولية من 9 منظمات وهيئات دولية أن المنظمة قد أنهت استعدادتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية في اللجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية فى العاصمة السويسرية برن أيام 16-17-18 مارس 2018 على أن يتواجد مندوب المنظمة يوم الجمعة 16 مارس مع بداية فتح اللجان الساعة التاسعة صباحًا.

وأكد "نصري"، أن المنظمة سوف تتابع الانتخابات في مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج والطعون طبقا للآليات والمعايير الدولية للمتابعة وهي المادة 22 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الصادر عن اتحاد البرلماني الدولي في باريس 1994.

وأشار إلى وجود عدد كبير من أبناء الجالية المصرية مقيم بمدنية جنيف بحكم وجود العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة اعتادت على التصويت من قبل في اللجنة الانتخابية في مقر القنصلية في جنيف ولكنها أغلقت في عام 2015 وأصبح التصويت يتم في مقر السفارة المصرية في برن والتي تبعد حوالي 160 كيلومتر عن مدنية جنيف.

وأكد "نصري" أن عدد المصريين المقيمين في سويسرا يترواح ما بين 6500 إلي 8000 يتمركز معظمهم في مدنية جنيف جنوب غرب البلاد وهي ناطقة باللغة الفرنسية ومدنية زيروخ والتي تقع من المنطقة الوسطي من شمال سويسرا وهي ناطقة باللغة الألمانية . المسجلين منهم في قاعدة معلومات السفارة حوالي 3000 مصري. مع العلم أن أي مصري يحمل جواز سفر مصري أو بطاقة رقم قومي أصبح له حق التصويت دون التقيد بالقوائم الانتخابية كما كان متبع من قبل وذلك لتسهيل عملية التصويت ولضمان مشاركة أكبر .

وأوضح أن المنظمة المسكونية قد تابعت الانتخابات البرلمانية في عام 2015 ونسبة المشاركة كانت ضعيفة جدا ولا تتناسب مع حجم المصريين في الخارج الذي يترواح ما بين 8 إلي 10 ملايين ولا يتناسب مع حجم التسهيلات التي قدمتها اللجنة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية برغم أن المصريين بالخارج من أكثر شرائح المجتمع المصري الذي استفادة من ثورتي 25 يناير و 30 يونيو ودستور مصر 2014 أنها تهميش أكثر من 30 عاما وأعطاهم الحق في المشاركة في صنع القرار السياسي والعملية الانتخابية.