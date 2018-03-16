  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:03 م
بحث متقدم
اللواء إبراهيم عبد الغفار

مأمور سجن العقرب يصدم "رامي جان" بهذا التعليق

حيدر العبادي

لحظة تفجير موكب قائد الحرس الخاص للعبادي

رامي جان

جان : أنا بداية لعودة جماعية من تركيا

ميادة الحناوي

اعتراف خطير لـ"ميادة الحناوي" على الهواء

القيعي

"القيعي": دموع "السعيد" حسمت توقيعه للأهلي

عبد الناصر سلامة: «خلع الحجاب» بضوء أخضر من السيسى

"سلامة" يفتح النار على تدهور المنظومة التعليمية

مرتضى منصور

بيان ناري من "منصور" لكشف المؤامرة على الزمالك

ثروت الخرباوي

"الخرباوي": الدولة تواجه منتخب العالم للإرهاب

ضورة الخبر الأصلي

الجانب المصري لم يتواصل بخصوص مقتل "مريم"

التصويت فى الانتخابات الرئاسية

بث مباشر.. بدء التصويت للانتخابات الرئاسية في الخارج

المنظمة المسكونية بجنيف تنهى استعداداتها لمتابعة الانتخابات في الخارج

آخر الأخبار

المنظمة المسكونية بجنيف
المنظمة المسكونية بجنيف

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

لقطات حية من تصويت المصريين بالكويت

#

"المتحدة لحقوق الإنسان": تكشف مفاجأة صادمة عن وفاة "مريم"

#

مصر تستنكر انتقاد ألمانيا للانتخابات الرئاسية

#

الأمم المتحدة: نشعر بالقلق إزاء الأوضاع في مصر

جنيف

الانتخابات الرئاسية

المنظمة المسكونية

قال أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية بجنيف والحاصلة على تصريح متابعة الانتخابات الرئاسية كمنظمة دولية من 9 منظمات وهيئات دولية أن المنظمة قد أنهت استعدادتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية في اللجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية فى العاصمة السويسرية برن أيام 16-17-18 مارس 2018 على أن يتواجد مندوب المنظمة يوم الجمعة 16 مارس مع بداية فتح اللجان الساعة التاسعة صباحًا.

وأكد "نصري"، أن المنظمة سوف تتابع الانتخابات في مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج والطعون طبقا للآليات والمعايير الدولية للمتابعة وهي المادة 22 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الصادر عن اتحاد البرلماني الدولي في باريس 1994.

وأشار إلى وجود عدد كبير من أبناء الجالية المصرية مقيم بمدنية جنيف بحكم وجود العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة اعتادت على التصويت من قبل في اللجنة الانتخابية في مقر القنصلية في جنيف ولكنها أغلقت في عام 2015   وأصبح التصويت يتم في مقر السفارة المصرية في برن والتي تبعد حوالي 160 كيلومتر عن مدنية جنيف.

وأكد "نصري" أن عدد المصريين المقيمين في سويسرا يترواح ما بين 6500 إلي 8000  يتمركز معظمهم في مدنية جنيف جنوب غرب البلاد وهي ناطقة باللغة الفرنسية ومدنية زيروخ والتي تقع من المنطقة الوسطي من شمال سويسرا وهي ناطقة باللغة الألمانية . المسجلين منهم في قاعدة معلومات السفارة حوالي 3000 مصري. مع العلم أن أي مصري يحمل جواز سفر مصري أو بطاقة رقم قومي أصبح له حق التصويت دون التقيد بالقوائم الانتخابية كما كان متبع من قبل وذلك لتسهيل عملية التصويت ولضمان مشاركة أكبر .

وأوضح أن المنظمة المسكونية قد تابعت الانتخابات البرلمانية في عام 2015 ونسبة المشاركة كانت ضعيفة جدا ولا تتناسب مع حجم المصريين في الخارج الذي يترواح ما بين 8 إلي 10 ملايين ولا يتناسب مع حجم التسهيلات التي قدمتها اللجنة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية برغم أن المصريين بالخارج من أكثر شرائح المجتمع المصري الذي استفادة من ثورتي 25 يناير و 30 يونيو ودستور مصر 2014 أنها تهميش أكثر من 30 عاما وأعطاهم الحق في المشاركة في صنع القرار السياسي والعملية الانتخابية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
جمال سلطان

حكاية شيخ الإمارات على الجفري في مصر؟!

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» اتهامات جماهيرية باحتواء كليب "نانسي" على مشاهد إباحية
» "حافظ" يكشف تفاصيل عقود "السعيد" مع الزمالك
» بالصور.. حفيدة "نادية لطفي" تخطف الأنظار بجمالها
» ارتفاع أسعار الفراخ بالأسواق
» سيدة: زوجي ضربني بعد الجواز بأسبوعين
» "مصر للطيران" تعلن موعد رحلاتها لروسيا
» قائمة الزمالك لمواجهة "ولايتا ديتشا"
» زوجة نجل الرئيس "ترامب" ترفع دعوى طلاق
» مصر تستنكر انتقاد ألمانيا للانتخابات الرئاسية
» ابن رجل الأعمال خُدع في ملكة الجمال!!!
» كشف لغز مقتل مصري في إيطاليا

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن